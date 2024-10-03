Субъектам лоббирования запретят травлю других субъектов лоббирования – Кабмин утвердил правила нравственного поведения лоббистов

Правительство утвердило правила этики лоббистов, по которым им запрещено совершать моббинг других лоббистов.

С 1 января 2025 года в Украине вступает в силу закон о лоббировании №3606-IX. Правда, под определение лоббирования не будет подпадать деятельность различных организаций, финансируемых за счет иностранных грантов, и деятельность, связанная с реализацией проектов международной технической помощи.

При обсуждении законопроекта 10337 с общественными организациями было решено, что не будет считаться лоббированием также деятельность в сфере медиа, электронных коммуникаций, деятельность политических партий, деятельность общественных объединений, направленная на влияние на субъектов властных полномочий с целью принятия или удержания от принятие такими субъектами решений, заказ проведения общественной антикоррупционной экспертизы, деятельность некоммерческих профессиональных организаций и т.д. – то есть закон содержит достаточно широкий перечень исключений.

Таким образом, пока не ясно, кто же на практике будет подпадать под определение лоббистов.

Между тем, Кабмин 1 октября постановлением 1128 утвердил Правила этического поведения субъектов лоббирования.

В частности, по этим правилам субъекту лоббирования запрещается заключать договор лоббирования с клиентом, если методы лоббирования, которые должны быть применены в рамках договора, не отвечают Конституции Украины, Закону «О лоббировании» и настоящим Правилам.

Также субъект лоббирования обязан безотлагательно в день, когда ему стало известно об обстоятельствах, при которых запрещено лоббирование в коммерческих интересах лица, которое не может быть бенефициаром, или по заказу лица, не может быть клиентом, или финансирования лоббирования за счет средств, которые не могут являться источником финансирования лоббирования в соответствии с Законом «О лоббировании», остановить осуществление лоббирования по заказу такого клиента или в коммерческих интересах такого бенефициара.

Клиент с субъектом лоббирования осуществляют расчеты, связанные с лоббированием, в безналичной форме.

Субъект лоббирования обязан избегать:

притеснения или моббинга (травли) других субъектов лоббирования, физических лиц, осуществляющих лоббирование от имени юридического лица – субъекта лоббирования;

сознательного распространения ложных сведений о других субъектах лоббирования, физических лицах, осуществляющих лоббирование от имени юридического лица – субъекта лоббирования;

попыток склонить клиента другого субъекта лоббирования к расторжению с ним договора лоббирования;

совершение действий, определенных законодательством как недобросовестная конкуренция;

подстрекательства объекта лоббирования во избежание контактов с другими субъектами лоббирования, физическими лицами, осуществляющими лоббирование от имени юридического лица – субъекта лоббирования.

Субъекты лоббирования обязаны избегать высказываний, унижающих честь и достоинство других субъектов лоббирования, причиняют вред их деловой репутации, содержат бестактные и унизительные комментарии или сознательного распространения ложной информации о них и любым способом препятствования их деятельности.

Ниже приводим новые правила.

Автор: Наталья Мамченко

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