Украинцы могут получить бесплатные ваучеры на обучение по 95 профессиям

Ваучеры на обучение доступны украинцам еще на 16 новых профессий и 15 специальностей.

Украинцы теперь имеют возможность получить ваучеры на бесплатное обучение за счет государства для получения еще 16 новых профессий и 15 специальностей. Об этом сообщает Правительственный портал.

Обновленный список теперь включает 95 профессий и 60 специальностей, актуальных для современного рынка труда. В частности, добавлены направления, которые будут способствовать восстановлению инфраструктуры, жилого фонда и энергетических объектов. Среди новых профессий - оператор дистанционно управляемых аппаратов, пожарный-спасатель, а среди специальностей - авиационная и ракетно-космическая техника, авионика, физика и наноматериалы.

Также в перечень включены специальности для подготовки специалистов в протезно-ортопедической сфере, в частности биомедицинская инженерия и химические технологии.

Получить ваучер могут определенные категории граждан, такие как внутренне перемещенные лица, ветераны, люди с инвалидностью, освобожденные из плена, при условии, что они не регистрировались как безработные и не учились за средства Фонда соцстраха последние три года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.