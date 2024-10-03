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В налоговой объяснили, с какого периода ФЛП освобождается от уплаты ЕСВ, если он приобрел статус пенсионера или лица с инвалидностью

08:13, 3 октября 2024
Месяц, в котором ФЛП получили право на пенсию по возрасту или по выслуге лет, или статус лица с инвалидностью, или достигли пенсионного возраста и получают соответствующую пенсию или соцпомощь, относится к базовому отчетному периоду, за который уплачивается ЕСВ.
В налоговой объяснили, с какого периода ФЛП освобождается от уплаты ЕСВ, если он приобрел статус пенсионера или лица с инвалидностью
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Налоговая служба в Винницкой области рассказывает, с какого периода ФЛП освобождаются от уплаты единого взноса за себя, если они приобрели статус пенсионера или лица с инвалидностью и получают в соответствии с законом пенсию или соцпомощь.

Зазначається, що відповідно до п. 4, 5 та 5-1 ч. 1 ст. 4 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №2464) ФОПи, в тому числі ФОПи – платники ЄП (крім електронних резидентів (е-резидентів), особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського господарства (якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах) є платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).

Нормами ч. 5 ст. 8 Закону №2464 єдиний внесок для зазначених категорій платників встановлено у розмірі 22 відс. до визначеної ст. 7 Закону №2464 бази нарахування єдиного внеску.

Базу нарахування єдиного внеску для таких осіб визначено п. 2 та 3 ч. 1 ст. 7 Закону №2464, терміни сплати єдиного внеску встановлено абзацом третім ч. 8 ст. 9 Закону №2464.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 6 Закону №2464 платники єдиного внеску зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок до контролюючого органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску.

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону №2464 особи, зазначені у п. 4, 5 та 5-1 ч. 1 ст. 4 Закону №2464, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком чи за вислугою років, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон №1058), та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

ФОПи, в тому числі ФОПи – платники ЄП (крім електронних резидентів (е-резидентів), особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського господарства, які набули статус пенсіонера за віком чи за вислугою років або особи з інвалідністю та отримують відповідно до закону пенсію чи соціальну допомогу або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону №1058, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, звільняються від сплати за себе єдиного внеску з наступного місяця після набуття такого статусу.

Оскільки пропорційний розрахунок бази нарахування єдиного внеску для таких категорій платників Законом №2464 не передбачений, то місяць, в якому такі особи набули право на пенсію за віком чи за вислугою років, або статус особи з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону №1058, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, відноситься до базового звітного періоду, за який сплачується єдиний внесок.

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