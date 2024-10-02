Во Львове задержали мужчину, который за $10 тысяч предлагал фиктивные документы для пересечения границы

50-летний львовянин организовывал фиктивный выезд за границу во время военного положения.

Источник фото: MVS.LVIV

Правоохранители задержали 50-летнего львовянина, который обещал изготовить фиктивные документы для военнообязанного, чтобы тот мог незаконно выехать за границу во время военного положения. Злоумышленник предлагал документы о присвоении группы инвалидности, что давало возможность пересечения границы. Об этом сообщила полиция Львовской области.

Операцию по разоблачению провели следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений полиции Львовщины совместно с СБУ и под процессуальным руководством Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона. 30 сентября его задержали после получения части суммы - 3 тысяч долларов.

Мужчине сообщено о подозрении по ч.3 ст.332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Ему грозит от 7 до 9 лет заключения с конфискацией имущества. Вскоре суд изберет меру пресечения.

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