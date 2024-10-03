Командиры могут проводить мобилизацию добровольцев без ТЦК – опубликовано постановление правительства

Опубликовано постановление Кабмина, согласно которому командиры воинских частей теперь могут без участия ТЦК отбирать бойцов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», воинские части получили право проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, добровольно желающих служить во время мобилизации. Соответствующие изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период внесены постановлением Кабмина от 1 октября №1130.

Теперь военнообязанные и резервисты-добровольцы могут выбрать воинскую часть для службы без обращения в ТЦК.

Как указали в Минобороны, командиры воинских частей получают полномочия непосредственно ⁠выдавать направления на ВЛК для определения пригодности к службе и ⁠комплектовать боевые части добровольцами. Перечень воинских частей, командиры которых могут осуществлять призыв добровольцев, будет определять Генеральный штаб.

«Это постановление является инструментом, позволяющим существенно уменьшить время рекрутинга и гарантирующим, что каждый и каждая сможет приобщиться туда, где его или ее желания и умения совпадают с потребностями обороны», — прокомментировал министр обороны Украины Рустем Умеров.

В соответствии с опубликованными изменениями п. 74 Порядка дополнен нормой, согласно которой военнообязанный и резервист, изъявивший желание проходить военную службу во время мобилизации в избранной им воинской части, направляется на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра руководителем районного (городского) ТЦК или командиром воинской части.

Направление на медицинское освидетельствование военнообязанных и резервистов, состоящих на военном учете в СБУ, а также военнообязанных, изъявивших желание проходить военную службу во время мобилизации в избранном ими подразделении, органе, учреждении, учреждении СБУ, осуществляется в порядке, определенном Главой СБУ.

В новой редакции изложен пункт 81. В соответствии с ней призыв граждан на военную службу во время мобилизации на особый период осуществляют:

военнообязанных и резервистов (кроме резервистов, заключивших контракты на прохождение службы в военном резерве) - районные (городские) ТЦК;

военнообязанных и резервистов, добровольно изъявивших желание проходить военную службу в избранной ими воинской части, — командиры воинских частей или районные (городские) ТЦК. Перечень воинских частей, командирами которых осуществляется призыв военнообязанных и резервистов (кроме резервистов, заключивших контракт на прохождение службы в военном резерве) во время мобилизации, определяется Генштабом Вооруженных сил;

военнообязанных, добровольно изъявивших желание проходить военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период в выбранном ими подразделении, органе, учреждении, учреждении СБУ, — начальники подразделений, органов, учреждений, учреждений СБУ в соответствии с перечнем подразделений, органов, заведений, учреждений СБУ, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил;

военнообязанных и резервистов СБУ – Центральное управление или региональные органы СБУ;

военнообязанных и резервистов разведывательных органов – руководители разведывательных органов или определенные их приказами руководители соответствующих подразделений;

резервисты, заключившие контракты на прохождение службы в военном резерве, — командиры воинских частей, с которыми резервисты заключили такие контракты.

Призыв граждан на военную службу во время мобилизации на особый период оформляется приказом руководителя районного (городского) ТЦК, командира воинской части, руководителя разведывательного органа или определенного им руководителя соответствующего подразделения, Председателя СБУ, его заместителей или руководителя подразделения, органа, учреждения, учреждения СБУ .

В случае призыва военнообязанных и резервистов на военную службу во время мобилизации на особый период не по месту их пребывания на военном учете (кроме тех лиц, которые добровольно изъявили желание проходить военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период) такие лица перед призывом на военную службу берутся на военный учет в районном (городском) ТЦК, осуществляющем их призыв.

Сведения о взятии таких лиц на военный учет вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов перед их направлением на ВЛК для прохождения медицинского осмотра.

Также Порядок дополнен новым пунктом 81-1 такого содержания.

Военнообязанные и резервисты, изъявившие желание проходить военную службу во время мобилизации в выбранной ими воинской части, призываются на военную службу во время мобилизации, на особый период на основании собственноручно написанного заявления на имя командира воинской части, руководителя соответствующего подразделения разведывательных органов , руководителя Центрального управления или регионального органа СБУ по форме согласно приложению 13 с указанием избранной (предложенной) должности в составе основных (боевых) подразделений соответствующей воинской части, подразделении, органе, учреждении, учреждении СБУ.

Военнообязанные и резервисты, изъявившие желание быть призванными на военную службу во время мобилизации к избранной ими воинской части, изучаются командиром воинской части, руководителем соответствующего подразделения разведывательных органов, руководителем Центрального управления или регионального органа СБУ по документам, удостоверяющим личность, военно-учетными документам, другим документам, удостоверяющим полученное образование и профессиональную специальность.

По результатам определения степени годности военнообязанного и резервиста к прохождению военной службы по состоянию здоровья и профессионально-психологического отбора командир воинской части, руководитель соответствующего подразделения разведывательных органов, руководитель Центрального управления или регионального органа СБУ принимает решение о призыве военнообязанного и резервиста на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период.

В случае несоответствия военнообязанного и резервиста требованиям о прохождении воинской службы по состоянию здоровья или профессионально-психологическим характеристикам командир воинской части, руководитель соответствующего подразделения разведывательных органов, руководитель Центрального управления или регионального органа СБУ отказывает военнообязанному и резервисту, подавшему соответствующую заявление, в призыве на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период к выбранной им воинской части.

В новой редакции пункта 82 предусматривается следующее.

Приказ о призыве военнообязанных и резервистов на военную службу во время мобилизации, на особый период выдается:

руководителем районного (городского) ТЦК – в день отправления военной команды в воинскую часть (учреждения);

командиром воинской части, руководителем разведывательного органа или определенным им руководителем соответствующего подразделения разведывательного органа, Председателем СБУ, его заместителями или руководителем подразделения, органа, учреждения, учреждения СБУ — в день призыва и зачисления в списки воинской части (подразделения, органа, учреждения, учреждения СБУ).

В пункте 83 установлено, что командир воинской части (Председатель СБУ, его заместитель или руководитель подразделения, органа, учреждения, учреждения СБУ) в срок не более 7 дней направляет в адрес районного (городского) ТЦК по месту военного учета военнообязанного или резервиста выписку из приказа о его призыв на военную службу во время мобилизации, на особый период и зачисление в списки воинской части (подразделения, органа, учреждения, учреждения СБУ).

На основании выписки из приказа командира воинской части (Председателя СБУ, его заместителя или руководителя подразделения, органа, учреждения, учреждения СБУ) районный (городской) ТЦК снимает военнообязанного или резервиста с военного учета в связи с призывом на военную службу во время мобилизации, в особый период.

В п. 84 определяется, что сведения о призыв резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и записываются в учетные документы резервиста (военнообязанного) не позднее чем на следующий день после отправки военных команд в воинские части (учреждений) или в день получения выписки из приказа командира воинской части о призыве и зачислении в списки воинской части резервиста или военнообязанного.

О призыве резервиста или военнообязанного на военную службу во время мобилизации, на особый период в его военно-учетном документе делается запись с указанием основания и даты призыва, скрепленная гербовой печатью и заверенная подписью должностного лица, совершившего призыв, а также отметка о снятии по военному учету в связи с призывом на военную службу во время мобилизации.

Автор: Наталья Мамченко

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