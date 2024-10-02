Рада планирует возобновить налог на посылки из-за границы стоимостью до €150, — Даниил Гетманцев

В Верховной Раде заканчивают подготовку законопроекта о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро.

Из законодательства должна быть исключена норма о неуплате НДС при получении почтовой отправки из-за границы стоимостью менее 150 евро. Об этом сказал глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время мероприятия "Диалоги по NV о будущем. Бизнес и война".

Он отметил, что парламент заканчивают подготовку законопроекта о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро.

«Общаясь с бизнесом, я не слышал иного подхода – льгота в размере 150 евро должна быть убрана. Мы заканчиваем подготовку соответствующего законопроекта, внесем его, медлить не будем. Несмотря на то, что определенная прослойка нашего населения будет не удовлетворена», — сказал Гетманцев.

Он отметил, что существование нормы о неприменении НДС к почтовым посылкам из-за границы на сумму до 150 евро вносит "перекосы в налогообложении".

«Мы почему поддерживаем иностранного товаропроизводителя. Наш производитель, производящий товары, от продуктов питания до легкой промышленности, платит НДС. А тот, кто это делает в условном Китае, НДС не платит. С точки зрения государственной налоговой политики это абсолютный нонсенс, бессмыслица. Мы угнетаем людей, которые здесь создают добавленную стоимость, платят налоги, в пользу людей, которых мы даже не знаем», — сказал глава налогового комитета.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о повышении налогов 11416-д.

Напомним, что Даниил Гетманцев не исключил, что будет второй этап повышения налогов.

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