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Даниил Гетманцев не исключил, что будет второй этап повышения налогов

16:05, 27 сентября 2024
Он подчеркнул, что в этом вопросе власти должны исходить с позиции правительства и необходимых ему средств для финансирования армии.
Даниил Гетманцев не исключил, что будет второй этап повышения налогов
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Председатель Комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев пока не видит оснований для повышения налога на добавленную стоимость. Однако он не исключил, что такая потребность может возникнуть в будущем.

«Сейчас мы видим, что нет оснований повышать НДС, но не исключаем, что они появятся в будущем… А это будущее может быть и через месяц или позже… Может, появится соответствующее предложение от правительства. Без нее мы ничего не будем делать», – сказал Гетманцев в интервью «Українським новинам».

По его словам, в этом вопросе власти должны исходить из позиции правительства и необходимых ему средств для финансирования армии.

«Это единственное фактически обоснование, или повышать НДС. Как ресурс, с точки зрения публичных финансов, это правильный источник, и он наименее вреден из всех оставшихся на столе. Потому как ресурс мы его можем использовать. В то же время, с другой стороны, нужен ли он вообще или нет – должно определить правительство», – указал нардеп.

Гетманцев добавил, что пока достаточно изменений налогов, которые Рада проголосовала в первом чтении.

«Но мы должны помнить не только о потребностях до конца года, но и на следующий год, где мы пока не имеем 100% уверенности в привлечении всех тех объемов внешней помощи, в которой будем нуждаться», – добавил нардеп.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о повышении налогов 11416-д.

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