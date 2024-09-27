Даниил Гетманцев не исключил, что будет второй этап повышения налогов

Он подчеркнул, что в этом вопросе власти должны исходить с позиции правительства и необходимых ему средств для финансирования армии.

Председатель Комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев пока не видит оснований для повышения налога на добавленную стоимость. Однако он не исключил, что такая потребность может возникнуть в будущем.

«Сейчас мы видим, что нет оснований повышать НДС, но не исключаем, что они появятся в будущем… А это будущее может быть и через месяц или позже… Может, появится соответствующее предложение от правительства. Без нее мы ничего не будем делать», – сказал Гетманцев в интервью «Українським новинам».

По его словам, в этом вопросе власти должны исходить из позиции правительства и необходимых ему средств для финансирования армии.

«Это единственное фактически обоснование, или повышать НДС. Как ресурс, с точки зрения публичных финансов, это правильный источник, и он наименее вреден из всех оставшихся на столе. Потому как ресурс мы его можем использовать. В то же время, с другой стороны, нужен ли он вообще или нет – должно определить правительство», – указал нардеп.

Гетманцев добавил, что пока достаточно изменений налогов, которые Рада проголосовала в первом чтении.

«Но мы должны помнить не только о потребностях до конца года, но и на следующий год, где мы пока не имеем 100% уверенности в привлечении всех тех объемов внешней помощи, в которой будем нуждаться», – добавил нардеп.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о повышении налогов 11416-д.

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