Данило Гетманцев не виключив, що буде другий етап підвищення податків

Він наголосив, що в цьому питанні влада повинна виходити з позиції уряду і необхідних йому коштів для фінансування армії.

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев наразі не бачить підстав для підвищення податку на додану вартість. Однак він не виключив, що така потреба може з’явитися в майбутньому.

«Нині ми бачимо, що немає підстав підвищувати ПДВ, але не виключаємо, що вони з'являться в майбутньому… А це майбутнє може бути і через місяць або пізніше… Може з'явитися відповідна пропозиція від уряду. Без неї ми нічого не будемо робити», – сказав Гетманцев у інтерв'ю «Українським новинам».

За його словами, в цьому питанні влада повинна виходити з позиції уряду і необхідних йому коштів для фінансування армії.

«Це є єдиним фактично обґрунтуванням, чи підвищувати ПДВ. Як ресурс, з точки зору публічних фінансів, це правильне джерело і воно є найменш шкідливим з усіх, які ще залишилися на столі. Тому як ресурс, ми його можемо використати. Водночас, з іншого боку, чи потрібен він взагалі, чи ні – має визначити уряд», – вказав нардеп.

Гетманцев додав, що поки достатньо тих змін податків, які Рада проголосувала в першому читанні.

«Але ми маємо пам’ятати не тільки про потреби до кінця року, але й на наступний рік, де ми поки що не маємо 100% впевненості щодо залучення усіх тих обсягів зовнішньої допомоги, якої потребуватимемо», – додав нардеп.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про підвищення податків 11416-д.

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