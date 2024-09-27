Решение апелляционного суда, которым применяется спецконфискация, выносится в форме определения — вывод ОП КУС ВС

В уголовном производстве прокурор просил применить специальную конфискацию 2700 грн, полученных от продажи угнанного автомобиля, которые местный суд передал в доход государства, а апелляционный подтвердил правильность решения о вещественном доказательстве.

Решение апелляционного суда, которым применяется спецконфискация, выносится в форме определения. К такому выводу пришла объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела №183/4229/23.

В этом уголовном производстве прокурор просил применить специальную конфискацию и на основании статей 96-1, 96-2 УК Украины конфисковать в собственность государства денежные средства в сумме 2700 грн, полученные в результате продажи угнанного транспортного средства, которые местный суд передал в доход государства, а апелляционный суд пришел к выводу о соблюдении судом первой инстанции положений ст. 100 УПК Украины о надлежащем решении вопроса о вещественном доказательстве.

Изменяя приговор суда первой инстанции и определение апелляционного суда, Верховный Суд отметил, что в Решении от 30 июня 2022 г. № 1-р/2022 Конституционный Суд Украины, среди прочего, указал, что специальная конфискация не является видом уголовного наказания, поэтому ее применение, в частности, принудительное безвозмездное изъятие имущества у недобросовестного третьего лица, на основании судебного решения (приговор, определение), не является привлечением к уголовной ответственности.

Применение согласно положениям статей 96-1, 96-2 УК Украины судом апелляционной инстанции специальной конфискации не является тем «другим случаем», предусмотренным ч. 1 ст. 421 УПК Украины, что ухудшает положение обвиняемого. Согласно статьям 408, 420 и 421 УПК Украины решение апелляционного суда, которым применяется специальная конфискация, выносится в форме определения.

С полным текстом постановления ОП КУС ВС от 16 сентября 2024 г. по делу № 183/4229/23 (производство № 51-5837кмо23) можно ознакомиться по ссылке.

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