В ТЦК объяснили, какая повестка считается врученной

Повестку могут вручить лично и отправить по почтовой связи.

Фото: Закарпатский ОТЦК и СП

Закарпатский ОТЦК и СП объяснил, какая повестка считается врученной.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 №560 о «Порядке проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период» надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдела есть:

1) в случае вручения повестки – личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доказывания акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки;

2) при отправке повестки по почтовой связи:

- день получения такого почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;

- день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом территориальному центру комплектования и социальной поддержки при уточнении своих учетных данных;

- день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило территориальному центру комплектования и социальной поддержки другого адреса места жительства.

Ранее сообщалось, если штраф за неявку по повестке заплатит 100 тысяч граждан, это даст в бюджет от 1,7 млрд до 2,55 млрд грн.

Добавим, Кабмин готовится запустить массовую печать повесток, сформированных автоматически с помощью Реестра «Оберег». Всего, по документам Правительства, опубликованным УП, планируют напечатать 900 тысяч повесток до конца 2024 года.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала о судебном деле, в котором работник единого телемарафона узнал о вынесенном по нему постановлении ТЦК в день блокирования его банковской карты для получения заработной платы в связи с открытием в отношении него исполнительного производства.

Еще «Судебно-юридическая газета» писала, что уклоняющихся от военного учета лиц – в частности, которые не сообщили государству свои актуальные данные, и добровольно не уплатят штрафы, которые им «выпишет» ТЦК, может ожидать взыскания средств со счетов и даже недвижимого имущества.

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