В Киеве задержали мужчину, похитившего генератор с одного из заведений

В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в похищении генератора из одного из заведений. Кража произошла в Дарницком районе столицы.
Как сообщила Патрульная полиция Киева, заявитель сообщил, что неизвестный угнал генератор из его заведения.
Обследовав прилегающие территории, на одной из остановок общественного транспорта полицейские обнаружили гражданина с украденым генератором.
«Мужчина в совершенном признался, поэтому инспекторы его задержали», - заявили в полиции.
Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
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