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В Киеве задержали мужчину, похитившего генератор с одного из заведений

22:00, 27 сентября 2024
Вора обнаружили на одной из остановок общественного транспорта.
В Киеве задержали мужчину, похитившего генератор с одного из заведений
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В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в похищении генератора из одного из заведений. Кража произошла в Дарницком районе столицы.

Как сообщила Патрульная полиция Киева, заявитель сообщил, что неизвестный угнал генератор из его заведения.

Обследовав прилегающие территории, на одной из остановок общественного транспорта полицейские обнаружили гражданина с украденым генератором.

«Мужчина в совершенном признался, поэтому инспекторы его задержали», - заявили в полиции.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

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