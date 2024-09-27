У Києві затримали чоловіка, який викрав генератор з одного із закладів

Крадія виявили на одній із зупинок громадського транспорту.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у викраденні генератора з одного з закладів. Крадіжка сталася у Дарницькому районі столиці.

Як повідомила Патрульна поліція Києва, заявник повідомив, що невідомий викрав генератор з його закладу.

Обстеживши прилеглі території, на одній із зупинок громадського транспорту поліцейські виявили громадянина із викраденим генератором.

«Чоловік у скоєному зізнався, тож інспектори його затримали», - заявили у поліції.

Для подальшого з'ясування усіх обставин викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.