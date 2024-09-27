У ТЦК пояснили, яка повістка вважається врученою

Повістку можуть вручити особисто та надіслати засобами поштового зв’язку.

Фото: Закарпатський ОТЦК та СП

Закарпатський ОТЦК та СП пояснив, яка повістка вважається врученою.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року №560 про «Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період» належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу є:

1) у разі вручення повістки — особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;

2) у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку:

- день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою територіальному центру комплектування та соціальної підтримки під час уточнення своїх облікових даних;

- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила територіальному центру комплектування та соціальної підтримки іншої адреси місця проживання.

Раніше ми писали, якщо штраф за неявку за повісткою сплатить 100 тисяч громадян, це дасть до бюджету від 1,7 млрд до 2,55 млрд грн.

Додамо, Кабмін готується запустити масовий друк повісток, сформованих автоматично за допомогою Реєстру «Оберіг». Всього, за документами Уряду, які опублікувало УП, планують надрукувати 900 тисяч повісток до кінця 2024 року.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала про судову справу, в якій працівник єдиного телемарафону дізнався про винесену щодо нього постанову ТЦК в день блокування його банківської карти для отримання заробітної плати у зв`язку із відкриттям відносно нього виконавчого провадження.

Ще «Судово-юридична газета» писала, що осіб, які ухиляються від військового обліку – зокрема, не повідомили державі свої актуальні дані, і добровільно не сплатять штрафи, які їм «випише» ТЦК, може чекати стягнення коштів з рахунків та навіть нерухомого майна.

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