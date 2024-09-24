Кабмин запускает автоматизированную печать повесток с помощью реестра «Оберег» – до конца 2024 года напечатают 900 тысяч повесток

Повестки будут печатать автоматически с помощью Реестра «Оберег», за это из резервного фонда бюджета «Укрпочта» получит 54 млн грн, а полиграфический комбинат «Украина» 17,82 млн грн.

Источник фото: hvylya.net

Правительство запускает массовую автоматическую печать повесток для военнообязанных. Профинансировать ее планируется за счет средств резервного фонда государственного бюджета, выделив под это Министерству обороны 71,82 млн грн. Об этом сообщает УП со ссылкой на документы Кабмина.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законодательство предусматривает, что повестки могут формироваться с помощью Реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». То есть заполнять все поля «от руки» ТЦК не нужно – это сделает за них электронная система. Подписать повестку можно квалифицированной электронной подписью. На это издание обращало внимание при принятии изменений в закон о мобилизации. Далее повестку направляют по почте. Впрочем, как писала «Судебно-юридическая газета», если человек указал адрес при обновлении данных в приложении «Резерв+», ему прислали повестку на этот адрес, но он ее не получил, то он все равно будет считаться уведомленным.

Так, надлежащим подтверждением оповещения о вызове в ТЦК в случае отправки повестки по почте будет, в том числе, день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства, уведомленного этим лицом ТЦК при уточнении учетных данных или же отметки об отсутствии лица по адресу, если это лицо не уведомило ТЦК о другом адресе места жительства.

В дальнейшем в случае игнорирования повестки для такого лица могут наступить последствия в виде штрафа от ТЦК и в случае неуплаты – ареста счетов и даже имущества.

Таким образом, ничто не мешает правительству при наличии соответствующих технических условий одномоментно распечатать тысячи повесток.

Судя по опубликованному документу, печатать планируют 300 тысяч повесток в месяц. В общей сложности будет напечатано 900 тысяч повесток до конца 2024 года.

Для этого в процессе будет задействовано ГП «Полиграфический комбинат «Украина». Стоимость услуг ГП будет составлять 17,82 млн. грн.

Один «комплект» будет стоить 19,8 грн и включать в себя:

Повестку с описанием вложения (форма 107), вложенные в конверт, на лицевой стороне которого приклеен самоклеящийся ярлык для рекомендуемого письма;

На оборотной стороне приклеено сообщение о вручении почтового отправления (рекомендованное письмо) (форма 119).

Также в процессе будет задействовано АО «Укрпочта». Услуги «Укрпочты» будут стоить государству 54 млн. грн.

Напомним, ранее операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что занимало много времени и ресурсов. Теперь этот процесс становится централизованным: повестки можно сформировать и распечатать с помощью реестра «Оберег». Также операторы ТЦК смогут подписывать повестки с помощью квалифицированной электронной подписи.

Эти нововведения позволят снизить бумажную нагрузку на ТЦК и оптимизировать процессы военного учета, повысив их эффективность, ранее отмечали в Минобороны.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин внес изменения в Порядок проведения призыва и уточнил, как будут посылать повестки, автоматически сформированные электронным Реестром «Оберег».

Так, в случае, когда резервист или военнообязанный уточнил свои учетные данные по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение, повестка может направляться в адрес места жительства, указанный резервистом или военнообязанным при уточнении учетных данных.

Таким образом, если мужчина обновил данные через Резерв+ и указал адрес проживания, но пропустил определенный законом об усилении мобилизации срок, то он сможет получить повестку по указанному им адресу, а не по адресу, который «Оберег» «увидит» в других реестрах, где это лицо может уже и не проживать. Соответствующие дополнения в п. 34 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации внес Кабмин 16 августа.

Автор: Наталя Мамченко

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