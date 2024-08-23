Повестки, сформированные электронным Реестром «Оберег», и повестки на бланке, имеют одинаковую юридическую силу — Кабмин

Кабмин внес изменения в Порядок проведения призыва и уточнил, как будут посылать повестки, автоматически сформированные электронным Реестром «Оберег».

В случае, если резервист или военнообязанный уточнил свои учетные данные по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение, повестка может направляться в адрес места жительства, указанный резервистом или военнообязанным при уточнении учетных данных.

Таким образом, если мужчина обновил данные через Резерв+ и указал адрес проживания, но пропустил определенный законом об усилении мобилизации срок, то он сможет получить повестку по указанному им адресу, а не по адресу, который «Оберег» «увидит» в других реестрах, где это лицо может уже и не проживать. Соответствующие дополнения в п. 34 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации внес Кабмин 16 августа.

Очевидно, это оптимизирует работу по оповещению, ведь не нужно будет посылать повестки на адреса, по которым лица уже не проживают, о чем эти лица сообщили государству при обновлении данных, указав актуальный адрес.

Напомним, что в случае неуточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства повестка направляется на его адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства.

Кроме того, Порядок проведения призыва дополнен нормами, по которым проверка действия повесток, сформированных с помощью электронного Реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег», проводится путем считывания QR-кода с помощью технических средств, позволяющих воспроизвести сведения, указанные в повестке, в том числе средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в том числе с использованием мобильного приложения. То есть, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», проверить повестку можно будет через Резерв+.

Еще одним уточнением от Кабмина стало введение нормы о том, что повестки, сформированные с помощью Реестра «Оберег» (в том числе распечатанные), и повестки, оформленные на бланке, имеют одинаковую юридическую силу.

Также Кабмин установил, что повестка о вызове резервиста или военнообязанного в ТЦК может направляться (до изменений было императивно «отправляется») адресату в течение 48 часов после подписи повестки соответствующим руководителем. При этом, напомним, день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14 дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении.

Кроме того, уточнено, какие реквизиты должны содержать повестки, формируемые посредством электронного Реестра военнообязанных «Оберег». Это ФИО руководителя ТЦК или его отдела, а также дата наложения КЭП на эту повестку.

Так, в повестке должно быть указано:

наименование должности, собственное имя и фамилию, подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата его подписания - для повесток, оформленных на бланке. Такие повестки скрепляются гербовой печатью;

фамилия и имя руководителя районного (городского) ТЦК или его отдела, дата наложения квалифицированной электронной подписи - для повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

В п. 30 уточнено, что повестка может формироваться с помощью Реестра «Оберег» или оформляться на бланке, заполняемом представителем районного (городского) ТЦК.

Также уточнено, что в случае формирования повестки с помощью Реестра «Оберег» руководитель ТЦК или его отдела накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись в день ее формирования.

В случае оформления повестки на бланке руководитель районного (городского) ТЦК или его отдела удостоверяет ее подписью и скрепляет гербовой печатью.

Порядок проведения призыва дополнен нормами, что каждая повестка, сформированная с помощью Реестра Оберег, содержит уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода.

QR-код содержит информацию, указанную в пункте 29 настоящего Порядка, а также регистрационный номер почтовой отправки при отправке повестки средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением.

Повестка, сформированная с помощью Реестра «Оберег», может быть распечатана. В таком случае бумажная форма должна содержать подходящий для считывания QR-код с соответствующей информацией.

Повестки, сформированные с помощью Реестра «Оберег», могут:

централизованно печататься и направляться военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении;

печататься и вручаться военнообязанным и резервистам во время оповещения в распечатанном виде.

В случае отправки повестки, сформированной с помощью Реестра «Оберег», средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения, на таком отправлении должны указываться штриховой Единый идентификатор оператора почтовой связи, фамилия, собственное имя и отчество (при наличии), адрес гражданина, которому посылается повестка.

В описании вложения указывается информация о наименовании почтовой отправки, собственном имени и отчестве (при наличии), адрес гражданина, которому направляется почтовая отправка, наименование вложения с количеством листов, собственное имя и фамилия руководителя районного (городского) ТЦК или его отдела, информация о дате наложения квалифицированной электронной подписи.

Вышеописанные изменения утверждены постановлением Кабмина от 16 августа 2024 г. №951.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», централизованная печать повесток, сформированных с помощью электронного Реестра «Оберег» и направление их военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи осуществляются Минобороны или государственными предприятиями, имеющими стратегическое значение для экономики и безопасности государства в полиграфической отрасли.

Автор: Наталья Мамченко

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