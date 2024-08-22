Срез и вывоз деревьев с огражденной частной территории имеет все признаки кражи, соединенной с проникновением, – КУС ВС

Верховный Суд отметил, что деревья на земельном участке являются собственностью физических или юридических лиц, в отличие от незаконной порубки леса, они включены в гражданско-правовое обращение и таким образом приобрели качество имущества (товара с меновой стоимостью), следовательно, являются предметом уголовных правонарушений против собственности.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда сделал вывод, что срез и вывоз деревьев с огражденной частной территории имеет все признаки кражи, соединенной с проникновением.

По обстоятельствам дела на огражденной частной территории незаконно срезано бензопилой и вывезено грузовым автомобилем 14 деревьев, чем причинен потерпевшему материальный ущерб на сумму 1776,38 грн, то есть совершено преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 185 УК Украины.

В кассационной жалобе защитник утверждает, что квалификация действий подзащитного по указанной статье ошибочна, поскольку срез деревьев бензопилой (с высоким уровнем шума) исключает признак секретности (незаметности), присущую краже. Считает, что суд ошибочно отнес деревья к предмету кражи, поскольку предметом этого преступления может быть только движущаяся вещь, которой деревья не являются.

КУС ВС согласился с решениями судов предыдущих инстанций и указал, что тайно такое похищение, совершая которое виновное лицо считает, что делает это незаметно для потерпевших или других лиц. Обстоятельств того, что обвиняемый действовал открыто в аспекте предписаний ст. 186 УК Украины, в этом производстве не установлено. Сам уровень шума от бензопилы не свидетельствует о том, что обвиняемый осознавал, что другие лица воспринимают его действия как противоправное похищение чужого имущества.

Также КУС ВС отметил, что незаконная порубка с корыстной целью деревьев и кустарников вне лесного фонда Украины (на сельскохозяйственных угодьях, приусадебных, дачных, садовых или других земельных участках) образует состав уголовного правонарушения против собственности или самоуправства.

Деревья на земельном участке являются собственностью физических или юридических лиц, в отличие от незаконной порубки леса, они включены в гражданско-правовое (хозяйственное) обращение и таким образом приобрели качество имущества (товара с меновой стоимостью), следовательно, является предметом уголовных правонарушений против собственности. Отделение их от корня и похищение правильно квалифицировано в производстве по ч. 3 ст. 185 УК Украины.

Такой вывод сделал Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда, оставив в силе решение судов предыдущих инстанций.

Ознакомиться с постановлением КУС ВС от 29 мая 2024 года по делу № 459/2219/20 (производство № 51-7341км23) можно по ссылке.

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