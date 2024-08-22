Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Зріз та вивезення дерев з огородженої приватної території має всі ознаки крадіжки, поєднаної з проникненням, – ККС ВС

20:06, 22 серпня 2024
Верховний Суд зазначив, що дерева на земельній ділянці є власністю фізичних або юридичних осіб, на відміну від незаконної порубки лісу, вони включені в цивільно-правовий обіг і в такий спосіб набули якості майна (товару з міновою вартістю), отже є предметом кримінальних правопорушень проти власності.
Зріз та вивезення дерев з огородженої приватної території має всі ознаки крадіжки, поєднаної з проникненням, – ККС ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду зробив висновок, що зріз та вивезення дерев з огородженої приватної території має всі ознаки крадіжки, поєднаної з проникненням.

За обставинами справи на огородженій приватній території незаконно зрізано бензопилою та вивезено вантажним автомобілем 14  дерев, чим завдано потерпілому матеріальний збиток на суму 1776,38  грн, тобто вчинено злочин, передбачений ч. 3 ст. 185 КК України.

У касаційній скарзі захисник стверджує, що кваліфікація дій підзахисного за вказаною статтею є помилковою, оскільки зріз дерев бензопилою (з високим рівнем шуму) виключає ознаку таємності (непомітності), притаманну крадіжці. Вважає, що суд хибно відніс дерева до предмета крадіжки, оскільки предметом цього злочину може бути лише рухома річ, якою дерева не є.

ККС ВС погодився з рішеннями судів попередніх інстанцій і вказав, що таємним є таке викрадення, здійснюючи яке винна особа вважає, що робить це непомітно для потерпілих чи інших осіб. Обставин того, що обвинувачений діяв відкрито в аспекті приписів ст.  186  КК України, у  цьому провадженні не встановлено. Натомість сам рівень шуму від бензопили не свідчить про те, що обвинувачений усвідомлював, що інші особи сприймають його дії як протиправне викрадення чужого майна.

Також ККС ВС зазначив, що незаконна порубка з  корисливою метою дерев і чагарників поза межами лісового фонду України (на  сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних, садових чи інших земельних ділянках) утворює склад кримінального правопорушення проти власності або самоправства.

Дерева на земельній ділянці є власністю фізичних або юридичних осіб, на відміну від незаконної порубки лісу, вони включені в цивільно-правовий (господарський) обіг і в такий спосіб набули якості майна (товару з міновою вартістю), отже є предметом кримінальних правопорушень проти власності. Відокремлення їх від кореня і  викрадення правильно кваліфіковано в цьому провадженні за ч. 3 ст. 185 КК України.

Такий висновок зробив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, залишивши в силі рішення судів попередніх інстанцій.

Ознайомитись з постановою ККС ВС від 29 травня 2024 року у справі № 459/2219/20 (провадження № 51-7341км23) можна за посиланням. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вчені Массачусетського інституту знайшли відповідь, чому юристи пишуть документи складною мовою

Вчені вважають, що знайшли відповідь на питання, чому юридичні документи написані «нелюдською» мовою.

Оплатити комуналку можна буде за рахунок кешбеку за купівлю українських товарів і послуг

Кабмін визначив порядок, за яким можна щомісячно отримувати до 3000 грн кешбеку за товари і послуги з України, під’єднавшись до програми через Дію.

Всього 62 суди мають бомбосховища та укриття, але їх потрібно ще облаштувати – ДСА

Державна судова адміністрація та Вища рада правосуддя пропонують судам звернути увагу на безпеку здійснення правосуддя.

Верховна Рада підтримала збільшення штрафів за неповагу до суду до 6800 грн, за неявку до суду – до 12 тисяч грн

Розмір штрафів за неповагу та неявку до суду буде збільшено - законопроект прийнято за основу.

Дані про наявність пацієнта в електронній системі охорони здоров’я зможуть автоматично передаватися до Порталу Дія

З центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я до Порталу Дія буде передаватися інформація про наявність відомостей про пацієнта в базі даних ЕСОЗ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва