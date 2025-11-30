Банкомат списав із карти гроші, але не видав, бо зникло світло – що робити
10:19, 30 листопада 2025
Банки повертають кошти за 1–14 днів після заявки.
Жителька Березані Київської області під час зняття 10 тисяч гривень у банкоматі ТРЦ втратила світло: гроші списали з картки, але банкомат їх не видав. Спочатку звернулася до банку-власника банкомата — її скерували до власного банку. Про це пише Експрес.
ПриватБанк і КредоБанк пояснили алгоритм дій:
- Подати заявку через службу підтримки, чат-онлайн або на сайті банку.
- Вказати адресу банкомата та точний час операції.
- Термін розгляду — від 24 годин до 14 днів (якщо потрібна інкасація).
- Після перевірки кошти автоматично повертають на картку, клієнт отримує сповіщення.
Банки зазначають, що кожна ситуація розглядається окремо, але зазвичай гроші повертають упродовж двох тижнів.
