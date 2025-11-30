Банкомат списав із карти гроші, але не видав, бо зникло світло – що робити

Банки повертають кошти за 1–14 днів після заявки.

Жителька Березані Київської області під час зняття 10 тисяч гривень у банкоматі ТРЦ втратила світло: гроші списали з картки, але банкомат їх не видав. Спочатку звернулася до банку-власника банкомата — її скерували до власного банку. Про це пише Експрес.

ПриватБанк і КредоБанк пояснили алгоритм дій:

Подати заявку через службу підтримки, чат-онлайн або на сайті банку.

Вказати адресу банкомата та точний час операції.

Термін розгляду — від 24 годин до 14 днів (якщо потрібна інкасація).

Після перевірки кошти автоматично повертають на картку, клієнт отримує сповіщення.

Банки зазначають, що кожна ситуація розглядається окремо, але зазвичай гроші повертають упродовж двох тижнів.

