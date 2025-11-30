  1. В Украине

Банкомат списал с карты деньги, но не выдал, потому что пропал свет – что делать

10:19, 30 ноября 2025
Банки возвращают средства через 1–14 дней после заявки.
Банкомат списал с карты деньги, но не выдал, потому что пропал свет – что делать
Жительница Березани Киевской области во время снятия 10 тысяч гривен в банкомате ТРЦ потеряла свет: деньги списали с карты, но банкомат их не выдал. Сначала обратилась в банк-владелец банкомата – ее направили в свой банк. Об этом пишет Экспресс.

ПриватБанк и КредоБанк объяснили алгоритм действий:

  • Подать заявку через службу поддержки, чат-онлайн или на сайте банка.
  • Указать адрес банкомата и точное время операции.
  • Срок рассмотрения — от 24 часов до 14 дней (если требуется инкассация).
  • После проверки средства автоматически возвращаются на карту, клиент получает уведомление.

Банки отмечают, что каждая ситуация рассматривается отдельно, но обычно деньги возвращают в течение двух недель.

