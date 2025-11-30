Банкомат списал с карты деньги, но не выдал, потому что пропал свет – что делать
10:19, 30 ноября 2025
Банки возвращают средства через 1–14 дней после заявки.
Жительница Березани Киевской области во время снятия 10 тысяч гривен в банкомате ТРЦ потеряла свет: деньги списали с карты, но банкомат их не выдал. Сначала обратилась в банк-владелец банкомата – ее направили в свой банк. Об этом пишет Экспресс.
ПриватБанк и КредоБанк объяснили алгоритм действий:
- Подать заявку через службу поддержки, чат-онлайн или на сайте банка.
- Указать адрес банкомата и точное время операции.
- Срок рассмотрения — от 24 часов до 14 дней (если требуется инкассация).
- После проверки средства автоматически возвращаются на карту, клиент получает уведомление.
Банки отмечают, что каждая ситуация рассматривается отдельно, но обычно деньги возвращают в течение двух недель.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.