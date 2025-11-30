Банкомат списал с карты деньги, но не выдал, потому что пропал свет – что делать

Банки возвращают средства через 1–14 дней после заявки.

Жительница Березани Киевской области во время снятия 10 тысяч гривен в банкомате ТРЦ потеряла свет: деньги списали с карты, но банкомат их не выдал. Сначала обратилась в банк-владелец банкомата – ее направили в свой банк. Об этом пишет Экспресс.

ПриватБанк и КредоБанк объяснили алгоритм действий:

Подать заявку через службу поддержки, чат-онлайн или на сайте банка.

Указать адрес банкомата и точное время операции.

Срок рассмотрения — от 24 часов до 14 дней (если требуется инкассация).

После проверки средства автоматически возвращаются на карту, клиент получает уведомление.

Банки отмечают, что каждая ситуация рассматривается отдельно, но обычно деньги возвращают в течение двух недель.

