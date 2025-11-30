Якою буде зима 2025-2026 в Україні – прогноз синоптиків

Заморозків до -20° не чекати, сніг швидко танитиме.

Українцям варто звикати до м’яких європейських зим: морозів нижче -20° і заметів заввишки два метри більше не буде. Майбутні зими стануть спокійними й дощовими. Про це прогнозує Wisemeteo.

Любителі снігу розчаруються, але в умовах війни тепла погода полегшить роботу комунальників. Снігу вистачить, але він швидко тане.

Прогноз на Київ

У столиці зима буде аномально теплою, трохи холоднішою за торішню. Температура рідко опускатиметься нижче нуля, найхолодніший день — -4°.

Грудень: похмурий, теплий, з дощем і мокрим снігом. Серйозних заморозків — до третьої декади.

Січень: більше заморозків, особливо вночі, але снігопади лише 6–9, 12, 16 та 29 числа. Друга половина — дощова.

Лютий: тепліший за норму, з сонячними днями, але половина місяця — дощ чи сніг. Завершиться потеплінням до +7°.

