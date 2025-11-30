  1. В Україні
  2. / Суспільство

Якою буде зима 2025-2026 в Україні – прогноз синоптиків

10:37, 30 листопада 2025
Заморозків до -20° не чекати, сніг швидко танитиме.
Якою буде зима 2025-2026 в Україні – прогноз синоптиків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українцям варто звикати до м’яких європейських зим: морозів нижче -20° і заметів заввишки два метри більше не буде. Майбутні зими стануть спокійними й дощовими. Про це прогнозує Wisemeteo.

Любителі снігу розчаруються, але в умовах війни тепла погода полегшить роботу комунальників. Снігу вистачить, але він швидко тане.

Прогноз на Київ

У столиці зима буде аномально теплою, трохи холоднішою за торішню. Температура рідко опускатиметься нижче нуля, найхолодніший день — -4°.

Грудень: похмурий, теплий, з дощем і мокрим снігом. Серйозних заморозків — до третьої декади.

Січень: більше заморозків, особливо вночі, але снігопади лише 6–9, 12, 16 та 29 числа. Друга половина — дощова.

Лютий: тепліший за норму, з сонячними днями, але половина місяця — дощ чи сніг. Завершиться потеплінням до +7°.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прогноз погоди погода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Позовна давність повернулася: чи справді суд може «списати» комунальні борги через війну

В Україні відновили перебіг строків позовної давності, і хоча суд може поновити пропущені строки у виняткових випадках, розраховувати на масове прощення комунальних боргів через війну не варто.

Депутати планують надати право на безоплатне паркування ще одній категорії українців

Законопроект пропонує надати право на безоплатне паркування на спеціальних місцях не лише людям з інвалідністю, а й громадянам із тимчасовими порушеннями здоров’я.

«Оберіг» на паузі: ТЦК подав у розшук колишнього резервіста, списаного за станом здоров’я ще у 2009 році

Позивача, виключеного з обліку понад 15 років тому, вважали ухилянтом через помилку, яку виправив лише апеляційний суд.

Інвалідність – не перепустка через кордон: суд не дозволив чоловіку супроводжувати дружину, яка потребує догляду

Ключовою підставою для відмови стало ненадання довідки про відстрочку, без якої військовозобов’язаний не може виїхати з України у період воєнного стану.

Мін’юст виступив проти законопроєктів про примусове виконання рішень державними боржниками: що не так із реформою

Міністерство юстиції не підтримало законопроєкти 14162 та 14163, які передбачають зміну системи виконання виконавчих проваджень, коли боржником виступає держава або державні підприємства.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]