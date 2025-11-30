  1. В Украине
  2. / Общество

Какой будет зима 2025-2026 в Украине – прогноз синоптиков

10:37, 30 ноября 2025
Заморозков до -20° не ждать, снег будет быстро таять.
Какой будет зима 2025-2026 в Украине – прогноз синоптиков
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцам стоит привыкать к мягким европейским зимам: морозов ниже -20° и сугробов высотой два метра больше не будет. Будущие зимы станут спокойными и дождливыми. Об этом прогнозирует Wisemeteo.

Любители снега разочаруются, но в условиях войны теплая погода облегчит работу коммунальщиков. Снега хватит, но он быстро тает.

Прогноз на Киев

В столице зима будет аномально теплой, немного холоднее прошлогодней. Температура редко будет опускаться ниже нуля, самый холодный день — -4°.

Декабрь: пасмурный, теплый, с дождем и мокрым снегом. Серьезных заморозков — до третьей декады.

Январь: больше заморозков, особенно ночью, но снегопады только 6–9, 12, 16 и 29 числа. Вторая половина — дождливая.

Февраль: теплее нормы, с солнечными днями, но половина месяца — дождь или снег. Завершится потеплением до +7°.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прогноз погоды погода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]