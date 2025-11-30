Какой будет зима 2025-2026 в Украине – прогноз синоптиков

Заморозков до -20° не ждать, снег будет быстро таять.

Украинцам стоит привыкать к мягким европейским зимам: морозов ниже -20° и сугробов высотой два метра больше не будет. Будущие зимы станут спокойными и дождливыми. Об этом прогнозирует Wisemeteo.

Любители снега разочаруются, но в условиях войны теплая погода облегчит работу коммунальщиков. Снега хватит, но он быстро тает.

Прогноз на Киев

В столице зима будет аномально теплой, немного холоднее прошлогодней. Температура редко будет опускаться ниже нуля, самый холодный день — -4°.

Декабрь: пасмурный, теплый, с дождем и мокрым снегом. Серьезных заморозков — до третьей декады.

Январь: больше заморозков, особенно ночью, но снегопады только 6–9, 12, 16 и 29 числа. Вторая половина — дождливая.

Февраль: теплее нормы, с солнечными днями, но половина месяца — дождь или снег. Завершится потеплением до +7°.

