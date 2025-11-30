  1. Судова практика
$300 за «непридатність» до військової служби – на Львівщині судили лікаря ВЛК

10:01, 30 листопада 2025
Лікар отримав 25 500 грн штрафу та дворічну заборону працювати.
$300 за «непридатність» до військової служби – на Львівщині судили лікаря ВЛК
Перемишлянський районний суд Львівської області у справі №449/1477/25 визнав лікаря-ортопеда-травматолога КП «Перемишлянська ЦРЛ», який входив до складу позаштатної військово-лікарської комісії, винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням службового становища).

Обставини справи

19 серпня 2025 року близько 11:00 у приміщенні КП «Перемишлянська ЦРЛ» (м. Перемишляни, вул. Галицька, 12) лікар отримав через посередника неправомірну вигоду в сумі 300 доларів США (12 377,67 грн за курсом НБУ) за складання завідомо неправдивих медичних документів щодо наявності в особи захворювання, що мало б забезпечити встановлення ВЛК обмеженої придатності або непридатності до військової служби. Обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся.

Що вирішив суд

Суд врахував пом’якшувальну обставину — щире каяття, обтяжуючих обставин не встановлено.

Призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 25 500 грн з позбавленням права обіймати посади у військово-лікарських комісіях строком на 2 роки.

300 доларів США повернуто особі, яка їх передала; мобільний телефон та інші кошти — обвинуваченому. Арешт на майно скасовано.

Вирок може бути оскаржено до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів.

