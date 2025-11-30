$300 за «непригодность» к военной службе – на Львовщине судили врача ВЛК

Врач получил 25 500 грн штрафа и двухлетний запрет на работу.

Перемышлянский районный суд Львовской области по делу №449/1477/25 признал врача-ортопеда-травматолога КП «Перемышлянская ЦРБ», входившего в состав внештатной военно-врачебной комиссии, виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды за совершение действий с использованием служебного положения).

Обстоятельства дела

19 августа 2025 года около 11:00 в помещении КП «Перемышлянская ЦРБ» (г. Перемышляны, ул. Галицкая, 12) врач получил через посредника неправомерную выгоду в сумме 300 долларов США (12 377,67 грн по курсу НБУ) за составление заведомо ложных медицинских документов о наличии у лица заболевания, что должно было обеспечить установление ВЛК ограниченной годности или негодности к военной службе. Обвиняемый свою вину признал полностью и искренне раскаялся.

Что решил суд

Суд учел смягчающее обстоятельство — искреннее раскаяние, отягчающих обстоятельств не установлено.

Назначено наказание в виде штрафа в размере 25 500 грн с лишением права занимать должности в военно-врачебных комиссиях сроком на 2 года.

300 долларов США возвращены лицу, которое их передало; мобильный телефон и другие средства — обвиняемому. Арест на имущество отменен.

Приговор может быть обжалован во Львовском апелляционном суде в течение 30 дней.

