  1. Судебная практика
  2. / В Украине

$300 за «непригодность» к военной службе – на Львовщине судили врача ВЛК

10:01, 30 ноября 2025
Врач получил 25 500 грн штрафа и двухлетний запрет на работу.
Перемышлянский районный суд Львовской области по делу 449/1477/25 признал врача-ортопеда-травматолога КП «Перемышлянская ЦРБ», входившего в состав внештатной военно-врачебной комиссии, виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды за совершение действий с использованием служебного положения).

Обстоятельства дела

19 августа 2025 года около 11:00 в помещении КП «Перемышлянская ЦРБ» (г. Перемышляны, ул. Галицкая, 12) врач получил через посредника неправомерную выгоду в сумме 300 долларов США (12 377,67 грн по курсу НБУ) за составление заведомо ложных медицинских документов о наличии у лица заболевания, что должно было обеспечить установление ВЛК ограниченной годности или негодности к военной службе. Обвиняемый свою вину признал полностью и искренне раскаялся.

Что решил суд

Суд учел смягчающее обстоятельство — искреннее раскаяние, отягчающих обстоятельств не установлено.

Назначено наказание в виде штрафа в размере 25 500 грн с лишением права занимать должности в военно-врачебных комиссиях сроком на 2 года.

300 долларов США возвращены лицу, которое их передало; мобильный телефон и другие средства — обвиняемому. Арест на имущество отменен.

Приговор может быть обжалован во Львовском апелляционном суде в течение 30 дней.

суд Львов взятка ВВК

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

