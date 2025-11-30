Діти загиблих військових мають право на пенсію – ПФУ пояснив розміри виплат і умови

Діти загиблих Захисників отримують пенсію незалежно від утримання.

Пенсійний фонд повідомив, що діти військовослужбовців, які загинули чи померли, отримують пенсію у разі втрати годувальника за Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби…» незалежно від того, чи перебували вони на утриманні.

Право на пенсію також мають діти:

старші 18 років — за денною формою навчання до 23 років;

сироти — до 23 років незалежно від навчання;

з інвалідністю, встановленою до 18 років — незалежно від віку.

Розміри пенсії

Якщо годувальник загинув під час виконання обов’язків:

на одну дитину — 70% грошового забезпечення;

на двох і більше — по 50% на кожну.

Якщо смерть не пов’язана з виконанням обов’язків — 30% на кожну дитину.

Членам сімей загиблих ветеранів та Захисників України — підвищення 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних.

Мінімальна сума: 7800 грн одній дитині, 6100 грн — якщо пенсія на двох і більше дітей (з доплатою до цього рівня).

Куди звертатися

Якщо годувальник не був пенсіонером — спочатку до силового органу, де проходив службу (для формування документів).

Якщо був військовим пенсіонером — безпосередньо до ПФУ або через вебпорталу Фонду.

Заяву за неповнолітніх подає законний представник (мати/батько).

