Діти загиблих військових мають право на пенсію – ПФУ пояснив розміри виплат і умови
Пенсійний фонд повідомив, що діти військовослужбовців, які загинули чи померли, отримують пенсію у разі втрати годувальника за Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби…» незалежно від того, чи перебували вони на утриманні.
Право на пенсію також мають діти:
- старші 18 років — за денною формою навчання до 23 років;
- сироти — до 23 років незалежно від навчання;
- з інвалідністю, встановленою до 18 років — незалежно від віку.
Розміри пенсії
Якщо годувальник загинув під час виконання обов’язків:
- на одну дитину — 70% грошового забезпечення;
- на двох і більше — по 50% на кожну.
Якщо смерть не пов’язана з виконанням обов’язків — 30% на кожну дитину.
Членам сімей загиблих ветеранів та Захисників України — підвищення 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних.
Мінімальна сума: 7800 грн одній дитині, 6100 грн — якщо пенсія на двох і більше дітей (з доплатою до цього рівня).
Куди звертатися
Якщо годувальник не був пенсіонером — спочатку до силового органу, де проходив службу (для формування документів).
Якщо був військовим пенсіонером — безпосередньо до ПФУ або через вебпорталу Фонду.
Заяву за неповнолітніх подає законний представник (мати/батько).
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.