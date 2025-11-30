  1. В Украине

Дети погибших военных имеют право на пенсию – ПФУ объяснил размеры выплат и условия

10:55, 30 ноября 2025
Дети погибших Защитников получают пенсию независимо от содержания.
Дети погибших военных имеют право на пенсию – ПФУ объяснил размеры выплат и условия
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд сообщил, что дети военнослужащих, погибших или умерших, получают пенсию в случае потери кормильца по Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы...» независимо от того, находились ли они на иждивении.

Право на пенсию также имеют дети:

  • старше 18 лет — при дневной форме обучения до 23 лет;
  • сироты — до 23 лет независимо от обучения;
  • с инвалидностью, установленной до 18 лет — независимо от возраста.

Размеры пенсии

Если кормилец погиб при исполнении служебных обязанностей:

  • на одного ребенка — 70% денежного обеспечения;
  • на двоих и более — по 50% на каждого.

Если смерть не связана с исполнением служебных обязанностей — 30% на каждого ребенка.

Членам семей погибших ветеранов и Защитников Украины — повышение 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных.

Минимальная сумма: 7800 грн одному ребенку, 6100 грн — если пенсия на двоих и более детей (с доплатой до этого уровня).

Куда обращаться

Если кормилец не был пенсионером — сначала в силовой орган, где проходил службу (для формирования документов).

Если был военным пенсионером — непосредственно в ПФУ или через веб-портал Фонда.

Заявление за несовершеннолетних подает законный представитель (мать/отец).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети военные ПФУ пенсия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]