Дети погибших военных имеют право на пенсию – ПФУ объяснил размеры выплат и условия

Дети погибших Защитников получают пенсию независимо от содержания.

Фото иллюстративное

Пенсионный фонд сообщил, что дети военнослужащих, погибших или умерших, получают пенсию в случае потери кормильца по Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы...» независимо от того, находились ли они на иждивении.

Право на пенсию также имеют дети:

старше 18 лет — при дневной форме обучения до 23 лет;

сироты — до 23 лет независимо от обучения;

с инвалидностью, установленной до 18 лет — независимо от возраста.

Размеры пенсии

Если кормилец погиб при исполнении служебных обязанностей:

на одного ребенка — 70% денежного обеспечения;

на двоих и более — по 50% на каждого.

Если смерть не связана с исполнением служебных обязанностей — 30% на каждого ребенка.

Членам семей погибших ветеранов и Защитников Украины — повышение 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных.

Минимальная сумма: 7800 грн одному ребенку, 6100 грн — если пенсия на двоих и более детей (с доплатой до этого уровня).

Куда обращаться

Если кормилец не был пенсионером — сначала в силовой орган, где проходил службу (для формирования документов).

Если был военным пенсионером — непосредственно в ПФУ или через веб-портал Фонда.

Заявление за несовершеннолетних подает законный представитель (мать/отец).

