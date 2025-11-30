Дети погибших военных имеют право на пенсию – ПФУ объяснил размеры выплат и условия
Пенсионный фонд сообщил, что дети военнослужащих, погибших или умерших, получают пенсию в случае потери кормильца по Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы...» независимо от того, находились ли они на иждивении.
Право на пенсию также имеют дети:
- старше 18 лет — при дневной форме обучения до 23 лет;
- сироты — до 23 лет независимо от обучения;
- с инвалидностью, установленной до 18 лет — независимо от возраста.
Размеры пенсии
Если кормилец погиб при исполнении служебных обязанностей:
- на одного ребенка — 70% денежного обеспечения;
- на двоих и более — по 50% на каждого.
Если смерть не связана с исполнением служебных обязанностей — 30% на каждого ребенка.
Членам семей погибших ветеранов и Защитников Украины — повышение 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных.
Минимальная сумма: 7800 грн одному ребенку, 6100 грн — если пенсия на двоих и более детей (с доплатой до этого уровня).
Куда обращаться
Если кормилец не был пенсионером — сначала в силовой орган, где проходил службу (для формирования документов).
Если был военным пенсионером — непосредственно в ПФУ или через веб-портал Фонда.
Заявление за несовершеннолетних подает законный представитель (мать/отец).
