Повістки, сформовані електронним Реєстром «Оберіг», і повістки на бланку, мають однакову юридичну силу — Кабмін

Кабмін вніс зміни до Порядку проведення призову і уточнив, як будуть надсилати повістки, автоматично сформовані електронним Реєстром «Оберіг».

У разі, коли резервіст або військовозобов’язаний уточнив свої облікові дані після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення, повістка може надсилатися на адресу місця проживання, зазначену резервістом або військовозобов’язаним під час уточнення облікових даних.

Таким чином, якщо чоловік оновив дані через Резерв+ і вказав адресу проживання, але прогавив визначений законом про посилення мобілізації строк, то він зможе отримати повістку на вказану ним адресу, а не на адресу, яку «Оберіг» «побачить» в інших реєстрах, де ця особа може вже й не проживати. Відповідні доповнення до п. 34 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації вніс Кабмін 16 серпня.

Вочевидь, це оптимізує роботу з оповіщення, адже не потрібно буде надсилати повістки на адреси, за якими особи вже не проживають, про що ці особи повідомили державу під час оновлення даних, вказавши актуальну адресу.

Нагадаємо, що у разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання.

Крім того, Порядок проведення призову доповнено нормами, за якими перевірка чинності повісток, сформованих за допомогою електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг», проводиться шляхом зчитування QR-коду за допомогою технічних засобів, які дають змогу відтворити відомості, зазначені у повістці, у тому числі засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зокрема з використанням мобільного додатка. Тобто, як раніше писала «Судово-юридична газета», перевірити повістку можна буде через Резерв+.

Ще одним уточненням від Кабміну стало введення норми про те, що повістки, сформовані за допомогою Реєстру «Оберіг» (у тому числі роздруковані), та повістки, оформлені на бланку, мають однакову юридичну силу.

Також Кабмін встановив, що повістка про виклик резервіста або військовозобов’язаного до ТЦК може надсилатися (до змін було імперативно «надсилається») адресату протягом 48 годин після підпису повістки відповідним керівником. При цьому, нагадаємо, день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Крім того, уточнено, які реквізити мають містити повістки, які формуються за допомогою електронного Реєстру військовозобовʼязаних «Оберіг». Це ПІБ керівника ТЦК чи його відділу, а також дата накладення КЕП на цю повістку.

Так, у повістці має бути зазначено:

найменування посади, власне ім’я та прізвище, підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання — для повісток, оформлених на бланку. Такі повістки скріплюються гербовою печаткою;

прізвище та власне ім’я керівника районного (міського) ТЦК або його відділу, дата накладення кваліфікованого електронного підпису — для повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У п. 30 уточнено, що повістка може формуватися за допомогою Реєстру «Оберіг» або оформлюватися на бланку, який заповнюється представником районного (міського) ТЦК.

Також уточнено, що у разі формування повістки за допомогою Реєстру «Оберіг» керівник ТЦК або його відділу накладає на повістку кваліфікований електронний підпис у день її формування.

У разі оформлення повістки на бланку керівник районного (міського) ТЦК або його відділу засвідчує її особистим підписом та скріплює гербовою печаткою.

Порядок проведення призову доповнено нормами, що кожна повістка, сформована за допомогою Реєстру «Оберіг», містить унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.

QR-код містить інформацію, зазначену в пункті 29 цього Порядку, а також реєстраційний номер поштового відправлення у разі відправлення повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням.

Повістка, сформована за допомогою Реєстру «Оберіг», може бути роздрукована. У такому разі її паперова форма повинна містити придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією.

Повістки, сформовані за допомогою Реєстру «Оберіг», можуть:

централізовано друкуватися і надсилатися військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення;

друкуватися та вручатися військовозобов’язаним та резервістам під час оповіщення у роздрукованому вигляді.

У разі надсилання повістки, сформованої за допомогою Реєстру «Оберіг», засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення, на такому відправленні повинні зазначатися штриховий кодовий ідентифікатор оператора поштового зв’язку, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), адреса громадянина, якому надсилається повістка.

В описі вкладення зазначається інформація про найменування поштового відправлення, власне ім’я та по батькові (за наявності), адреса громадянина, якому надсилається поштове відправлення, найменування вкладення із кількістю аркушів, власне ім’я та прізвище керівника районного (міського) ТЦК або його відділу, інформація про дату накладення кваліфікованого електронного підпису.

Вищеописані зміни затверджені постановою Кабміну від 16 серпня 2024 р. №951.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», централізований друк повісток, які сформовані за допомогою електронного Реєстру«Оберіг» та направлення їх військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку здійснюються Міноборони або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави в поліграфічній галузі.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.