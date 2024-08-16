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Проверить повестку от ТЦК можно будет через Резерв+

13:21, 16 августа 2024
С помощью Резерв+ можно будет проверить силу повестки от ТЦК, которая сформирована через Реестр «Оберег».
Проверить повестку от ТЦК можно будет через Резерв+
Источник фото: ukr.radio
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Военнообязанные смогут проверить повестку от ТЦК через приложение Резерв+. Соответствующие изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, то есть постановления 560, внес Кабмин на заседании 16 августа, как стало известно «Судебно-юридической газете».

Этими изменениями уточнены требования к повесткам, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в части присвоения повесткам уникального электронного идентификатора в виде QR-кода, с помощью которого можно проверить всю информацию, указанную в повестке.

Также определен механизм проверки действительности повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег», в том числе с помощью электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в частности, с использованием его мобильного приложения.

Напомним, что по словам Минобороны, мобильным приложением электронного военнообязанного кабинета является Резерв+.

Следовательно, с помощью Резерв+ можно будет проверить силу повестки от ТЦК, сформированной через Реестр «Оберег».

Кроме того, правительство определило статус повесток на бланке и повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (в том числе в распечатанном виде) и их юридической силы.

В порядке также урегулировано определение адреса повестки резервисту или военнообязанному, который уточнил свои персональные данные после завершения 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных, и уточнено содержание информации, содержащейся в описании вложения и направляется вместе с повесткой.

Текст изменений в постановление 560 пока не опубликован.

Автор: Наталья Мамченко 

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