Убил двух знакомых и забросал их тела строительным мусором: в Киевской области мужчина получил 14 лет за решеткой

Между тремя мужчинами, которые совместно употребляли алкоголь, возник конфликт.

В Киевской области осужден мужчина, который убил двух знакомых и забросал их тела строительным мусором. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Суд признал мужчину виновным в совершении умышленного убийства (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Он приговорен к 14 годам лишения свободы.

Указывается, что убийство произошло в сентябре 2022 года в селе Глебовка Вышгородского района.

В тот день между тремя мужчинами, которые совместно употребляли алкоголь, возник конфликт. Прокурор в суде доказал, что с целью мести за словесные оскорбления в свой адрес, осужденный схватил кирку и нанес своим оппонентам многочисленные удары по голове.

От полученных травм потерпевшие скончались на месте совершения преступления.

С помощью строительно-садовой мужчина тачки на следующий день переместил тела убитых в яму во дворе своего домовладения и забросал их строительным мусором.

Прокурор полностью доказал вину жителя Киевщины в совершении инкриминируемого правонарушения.

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