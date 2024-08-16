Минэкономики запустило дашборд для мониторинга реализации Плана Украины для Ukraine Facility

Украинцы теперь могут отслеживать процесс выполнения индикаторов Плана для Ukraine Facility.

Источник фото: ukrainefacility.me.gov.ua

Министерство экономики Украины представило новую информационную панель (дашборд) для мониторинга реализации Плана Ukraine Facility от Европейского Союза. Инфопанель, доступная на веб-портале Минэкономики и на сайте, позволяет правительству, международным партнерам, бизнесу и общественности отслеживать процесс выполнения индикаторов плана.

С помощью новой платформы пользователи могут фильтровать данные по направлениям, исполнителями, сроками реализации и достигнутым прогрессом. Первый вице-премьер-министр Украины и Министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула важность постоянного контроля и прозрачности в реализации плана. Она отметила, что инфопанель обеспечит удобный доступ к информации для общественности и медиа, что позволит эффективно отслеживать ход выполнения важных инициатив.

Дашборд был разработан компанией Алинеа Интернешнл Лтд. в рамках проекта международной технической помощи Правительства Канады «Сопровождение правительственных реформ в Украине» (SURGe). Для мониторинга платформа использует данные, предоставленные Министерством экономики Украины от исполнителей мероприятий.

Министерство экономики, как национальный координатор реализации программы Ukraine Facility, обеспечивает организацию мониторинга и подготовку отчетов для Европейской Комиссии.

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