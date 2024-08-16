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Мінекономіки запустило дашборд для моніторингу реалізації Плану України для Ukraine Facility

13:35, 16 серпня 2024
Українці тепер можуть відстежувати процес виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility.
Мінекономіки запустило дашборд для моніторингу реалізації Плану України для Ukraine Facility
Джерело фото: ukrainefacility.me.gov.ua
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Міністерство економіки України презентувало нову інформаційну панель (дашборд) для моніторингу реалізації Плану Ukraine Facility від Європейського Союзу. Інфопанель, доступна на веб-порталі Мінекономіки та на сайті, дозволяє уряду, міжнародним партнерам, бізнесу та громадськості відстежувати процес виконання індикаторів плану.

За допомогою нової платформи користувачі можуть фільтрувати дані за напрямами, виконавцями, термінами реалізації та досягнутим прогресом. Перший віцепрем’єр-міністр України та Міністр економіки Юлія Свириденко підкреслила важливість постійного контролю та прозорості у реалізації плану. Вона зазначила, що інфопанель забезпечить зручний доступ до інформації для громадськості та медіа, що дозволить ефективно відстежувати хід виконання важливих ініціатив.

Дашборд був розроблений компанією Алінеа Інтернешнл Лтд. в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги Уряду Канади «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe). Для моніторингу платформа використовує дані, надані Міністерством економіки України від виконавців заходів.

Міністерство економіки, як національний координатор реалізації програми Ukraine Facility, забезпечує організацію моніторингу та підготовку звітів для Європейської Комісії.

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