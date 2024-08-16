На платформах Meta знайшли рекламу наркотичних речовин: Конгрес США вимагає пояснень від Цукерберга

Конгрес США вимагає від Марка Цукерберга пояснень, як цю рекламу пропустили під час модерації.

На платформах Meta було знайдено рекламні оголошення, у яких користувачам пропонували купити наркотики. Конгрес США вимагає від Марка Цукерберга пояснень, як цю рекламу пропустили під час модерації. Про це повідомляє Engadget.

Зокрема, у листі від Конгресу до Цукерберга наводять у приклад звіт від Tech Transparency Project, у якому показали 450 рекламних оголошень в Instagram та Facebook, які «продають різноманітні фармацевтичні та інші наркотики».

У цих оголошеннях показують фото наркотичних речорин. Далі користувачам пропонують перейти в інші сервіси для покупки. Такі ж рекламні оголошення вже знайшли у X.

«Схоже, Meta продовжує уникати своєї соціальної відповідальності та кидає виклик власним правилам спільноти. Що особливо кричуще в цьому випадку, так це те, що це не був створений користувачами контент у даркнеті або на сторінках приватних соціальних мереж, а скоріше це була реклама, схвалена та монетизована Meta. Багато з цих оголошень містили відверті згадки про заборонені наркотики у назвах, описах, фотографіях і назвах облікових записів рекламодавців, які були легко знайдені дослідниками та журналістами Wall Street Journal і Tech Transparency Project за допомогою бібліотеки оголошень Meta. Однак, схоже, вони залишилися непоміченими або проігноровані внутрішніми процесами Meta» – йдеться у листі до Цукерберга.

Тепер від засновник Meta вимагають надати подробиці про політику компанії щодо дотримання правил, які забороняють рекламувати наркотики.

Також закликають надати інформацію про те, скільки переглядів зібрали ці рекламні оголошення та скільки людей взаємодіяли з ними.

Представник Meta зазначив, що компанія вже відхилила сотні тисяч подібних рекламних оголошень.

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