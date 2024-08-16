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На платформах Meta нашли рекламу наркотических веществ: Конгресс США требует пояснений от Цукерберга

15:57, 16 августа 2024
Конгресс США требует от Марка Цукерберга объяснений, как эта реклама была пропущена во время модерации.
На платформах Meta нашли рекламу наркотических веществ: Конгресс США требует пояснений от Цукерберга
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На платформах Meta были обнаружены рекламные объявления, в которых пользователям предлагали купить наркотики. Конгресс США требует от Марка Цукерберга объяснений, как эта реклама была пропущена во время модерации. Об этом сообщает Engadget.

В частности, в письме от Конгресса к Цукербергу приводят в пример отчет от Tech Transparency Project, в котором показали 450 рекламных объявлений в Instagram и Facebook, «продающих разнообразные фармацевтические и другие наркотики».

В этих объявлениях показывают фотографии наркотических веществ. Далее пользователям предлагают перейти в другие сервисы для покупки. Такие же рекламные объявления уже нашли у X.

Похоже, Meta продолжает избегать своей социальной ответственности и бросает вызов собственным правилам сообщества. Что особенно вопиющее в этом случае, так это то, что это не был создан пользователями контент в даркнете или на страницах частных социальных сетей, а скорее это была реклама, одобренная и монетизированная Meta. Многие из этих объявлений содержали откровенные упоминания о запрещенных наркотиках в названиях, описаниях, фотографиях и названиях учетных записей рекламодателей, легко найденных исследователями и журналистами Wall Street Journal и Tech Transparency Project с помощью библиотеки объявлений Meta. Однако, похоже, они остались незамеченными или проигнорированы внутренними процессами Meta», – говорится в письме Цукербергу.

Теперь от основатель Meta требуют предоставить подробности о политике компании по соблюдению правил, запрещающих рекламировать наркотики.

Также призывают предоставить информацию, сколько просмотров собрали эти рекламные объявления и сколько людей взаимодействовали с ними.

Представитель Meta отметил, что компания уже отклонила сотни тысяч рекламных объявлений.

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