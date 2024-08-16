За неуважение к суду смогут оштрафовать до 6800 грн, за неявку в суд – до 12 тысяч грн

Верховная Рада увеличит размер штрафов за неуважение и неявку в суд.

Штрафы за неуважение к суду будут повышены. Это предусматривает законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы по обеспечению уважения в суд и оперативности рассмотрения уголовного производства судом 11387, который проанализировала «Судебно-юридическая газета». Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности 15 августа рекомендовал принять его за основу.

Так, в статье 185-3 КУоАП, предусматривающей ответственность за проявление неуважения к суду или КСУ, повышаются штрафы. Напомним, что неуважением можно признать, в частности, злостное уклонение от явки в суд.

За проявление неуважения в суд будут штрафовать до 3400 грн, за повторное нарушение – 6800 грн. За неуважение к КСУ смогут оштрафовать до 6800 грн.

Изменяются и размеры денежных взысканий за неприбытие по вызову в статье 139 УПК.

Так, если подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, гражданский ответчик, представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, который был в установленном настоящим Кодексом порядке вызван (в частности, подтверждение получения им повестки о вызове или ознакомление с его содержанием другим путем), не явился без уважительных причин или не сообщил о причинах своего неприбытия, на него налагается денежное взыскание в размере:

от 0,5 до 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – в случае неприбытия по вызову следователя, прокурора;

от 1 до 4 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц – в случае неприбытия на вызов следователя судьи, суда.

Таким образом, в случае неприбытия по вызову следователя такие лица должны уплатить до 3028 грн (по действующему УПК – до 1514 грн в 2024 году), а в случае неприбытия на вызов судьи – до 12 112 грн (сейчас – до 6056 грн).

Законопроект также предусматривает ряд изменений в КУоАП и УПК в части обеспечения явки лиц в суд.

Автор: Наталья Мамченко

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