Кабмин согласовал назначение Вячеслава Негоды главой Тернопольской ОГА

Кабинет Министров утвердил назначение экс-заместителя министра развития общин и территорий Украины на должность председателя Тернопольской ОГА.

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На своем заседании 16 августа Кабинет Министров Украины поддержал Указ Президента Украины о назначении Негоды Вячеслава Андроновича председателем Тернопольской областной государственной администрации.

Вячеслав Негода, который в 1990-1998 годах занимал должность Тернопольского городского головы и был депутатом областного совета, в течение своей карьеры получил широкое признание в сфере государственного управления. В период с 2014 по 2019 годы Негода работал первым заместителем и заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также руководил аппаратом ведомства.

В 2019 году он перешел на должность заместителя министра развития общин и территорий Украины. Однако в 2023 году Кабинет Министров Украины принял решение уволить Негоду с этой должности.

Кроме того, как ранее сообщалось, Кабмин принял распоряжение об увольнении Горбачева Сергея Ивановича с должности образовательного омбудсмена (в связи с окончанием срока трудового договора).

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