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Кабмін звільнив Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена

11:31, 15 серпня 2024
Пʼятирічний термін повноважень Сергія Горбачова завершився у серпні 2024 року.
Кабмін звільнив Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена
Фото: УНІАН
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Кабінет міністрів звільнив Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена. Про це повідомляють народні депутати.

Вказується, що рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду 15 серпня.

Як відомо, 14 серпня 2019 року Сергій Горбачов офіційно став першим освітнім омбудсменом в Україні. Його п’ятирічна каденція завершується цьогоріч.

Повідомлялося, що процес відбору кандидатів на посаду освітнього омбудсмена Міносвіти оголосило 15 липня. До участі у відборі було допущено 17 претендентів.

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