Як одинокій матері або батьку оформити онлайн допомогу на дитину

Допомога на дитину одинокій матері або батьку: як оформити онлайн.

Цифровізація соціальних послуг дозволяє оформлювати виплати одиноким матерям чи батькам онлайн за допомогою Порталу Дія. Як пояснюють у Мінсоцполітики, право на виплати на утримання дитини мають:

одинокі матері, які не перебувають у шлюбі;

одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька чи матір. Або запис про батька (матір) проведено за вказівкою матері (батька, усиновлювача дитини);

одинокі матері чи батьки (у разі смерті одного з батьків), що не перебувають у шлюбі.

Розмір виплат у 2024 році становить:

Для дитини віком до 6 років – 2563 грн

Для дитини віком від 6 до 18 років – 3196 грн

Для дитини віком від 18 до 23 років – 3028 грн

Для оформлення виплати онлайн потрібно:

На порталі Дія зайти в розділ «Допомога на дитину одинокій матері або батьку»;

На сторінці «Послуги» натиснути «Подати заяву» та пройти авторизацію;

Обрати підставу для отримання допомоги;

Вказати дані дитини, на яку потрібно отримати допомогу;

Заповнити дані про членів сім'ї;

Необхідно вказати дані про доходи та майно, яке належить вам та членам вашої сім'ї й дані щодо отримання виплати в разі втрати годувальника (у разі її призначення);

До заяви додаються:

сканована копія довідки закладу освіти, якщо дитина вчиться за денною або дуальною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти — до закінчення такою дитиною закладу освіти, але не довше ніж до досягнення нею 23 років;

сканована копія довідки, якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави, перебуває вдома під час літніх канікул.

Після перевірки сформованої заяви та декларації, потрібно підписати її електронним підписом або Дія.Підписом та надіслати на розгляд до органу соціального захисту населення.

Статус розгляду заяви відображатиметься у вашому особистому кабінеті на порталі Дія.

Сповіщення про розгляд заяви надійде на електронну пошту.

Подати заяву на отримання послуги можна також рекомендованим листом до місцевого органу соціального захисту населення або інших уповноважених осіб.

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