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Как одинокой матери или отцу оформить онлайн помощь на ребенка

14:53, 15 августа 2024
Помощь на ребенка одинокой матери или отцу: как оформить онлайн.
Как одинокой матери или отцу оформить онлайн помощь на ребенка
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Цифровизация социальных услуг позволяет оформлять выплаты одиноким матерям или отцу онлайн с помощью Портала Дія. Как поясняют в Минсоцполитики, право на выплаты на содержание ребенка имеют:

  • одинокие матери, не состоящие в браке;
  • одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или матери. Или запись об отце (матери) проведена по указанию матери (отца, усыновителя ребенка);
  • одинокие матери или отцы (в случае смерти одного из родителей), которые не состоят в браке.

Размер выплат в 2024 году составляет:

  • Для ребенка младше 6 лет – 2563 грн
  • Для ребенка от 6 до 18 лет – 3196 грн
  • Для ребенка от 18 до 23 лет – 3028 грн

Для оформления выплаты онлайн требуется:

  • На портале Дія зайти в раздел «Помощь на ребенка одинокой матери или отцу»;
  • На странице «Услуги» нажать «Подать заявление» и пройти авторизацию;
  • Выбрать основание для получения помощи;
  • Указать данные ребенка, на которого нужно получить помощь;
  • Заполнить данные о членах семьи;
  • Необходимо указать данные о доходах и имуществе, которое принадлежит вам и членам вашей семьи и данные о получении выплаты в случае потери кормильца (в случае ее назначения);

К заявлению прилагаются:

  • сканированная копия справки учебного заведения, если ребенок учится по дневной или дуальной форме в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования — до окончания таким ребенком учебного заведения, но не дольше, чем до достижения им 23 лет;
  • сканированная копия справки, если ребенок, находящийся на иждивении в интернатном заведении за счет государства, находится дома во время летних каникул.

После проверки сформированного заявления и декларации, нужно подписать его электронной подписью или Дія.Підписом и отправить на рассмотрение в орган социальной защиты населения.

Статус рассмотрения заявления будет отображаться в вашем личном кабинете на портале Дія.

Уведомление о рассмотрении заявления поступит на электронную почту.

Подать заявление на получение услуги можно также заказным письмом в местный орган социальной защиты населения или других уполномоченных лиц.

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