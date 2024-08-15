У ДМС відповіли, чи працює автоматична перевірка військово-облікових даних чоловіків, які бажають отримати паспортні документи за кордоном

У Міграційній службі пояснили, чи можуть паспортні сервіси за кордоном перевірити дійсність військово-облікового документу в автоматичному порядку шляхом взаємодії між реєстрами.

Інформаційна взаємодія реєстрів, які належать до сфери ДМС, з іншими інформаційно-комунікаційними системами, зокрема, реєстром військовозобовʼязаних на теперішній час технічно не реалізована. Це побічно випливає з відповіді Державної міграційної служби на запит «Судово-юридичної газети» стосовно того, чи працює автоматичне підтвердження військово-облікових даних для осіб, які бажають отримати паспортні документи за кордоном.

Таким чином, судячи з відповіді ДМС, наразі паспортні сервіси за кордоном не можуть перевірити військово-облікові дані громадянина у Реєстрі «Оберіг» шляхом взаємодії між реєстрами.

Дану відповідь редакція отримала 13 серпня. Наразі невідомо, чи встигли вже налагодити відповідну взаємодію, але дане питання є цікавим з огляду на нещодавно запроваджену заборону на видачу посвідчення водія особам, стосовно яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» відсутня інформація про виключення з військового обліку або про уточнення (оновлення) персональних даних.

Адже відповідно до законодавства і постанови Кабміну приймання документів для отримання адміністративних послуг з обміну посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, або отримання його після втрати чи викрадення, а також щодо державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, здійснюють саме розміщені за межами України відокремлені підрозділи (філії, представництва) державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби (тобто, ДП «Документ»).

Якщо відповідна взаємодія між реєстрами наразі не працює, відповідно, виникає питання, яким чином відокремлені підрозділи ДП «Документ» за кордоном мають перевіряти наявність чи відсутність відповідних даних у Реєстрі військовозобовʼязаних, окрім як шляхом, коли чоловік особисто демонструє на екрані смартфону свій військово-обліковий документ в Резерв+.

Отже, у Державній міграційній службі України надали на запит «Судово-юридичної газети» наступне роз'яснення законодавства стосовно оформлення паспорта громадянина України для виїду за кордон.

Як вказали у ДМС, на період дії воєнного стану, прийняття у громадян України, які перебувають за межами України, документів для оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обміну паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також видачі їм оформлених документів розміщеним за межами України відокремленим підрозділом (філією, представництвом) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС та є адміністратором Єдиного державного демографічного реєстру, передбачено Порядком реалізації експериментального проекту щодо надання адміністративних послуг громадянам України у сфері міграції за межами України, затвердженого постановою КМУ від 4.06.2024 №648.

Відповідно до Порядку №648 оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою КМУ від 7.05.2014 №152.

Перелік документів, які подає заявник для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) паспорта громадянина України для виїзду за кордон, визначено у Порядку №152.

В той же час відповідно до вимог Закону від 11 травня 2024 р. No 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», який набрав чинності 18 травня 2024 р. в умовах дії воєнного стану оформлення паспорта та паспорта для виїзду за кордон розміщеним за межами України відокремленим підрозділом (філією, представництвом) державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби України, громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності у вказаних осіб військово-облікових документів.

Отже, оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється відповідно до Порядку №152, з урахуванням вимог Порядку №648.

Відповідно до пункту 4 Порядку 648 оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності у зазначених осіб військово-облікових документів. Обмежень або виключень щодо осіб з інвалідністю віком від 18 до 60 років при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, не передбачено. Перевірка дійсності військово-облікових документів проводиться відповідно до законодавства.

«Відповідно до Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів і форми такого документа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 №559, передбачена електронна інформаційна взаємодія з іншими інформаційно-комунікаційними системами.

На теперішній час технічно не реалізована» - зазначили у ДМС.

Зазначимо, що відповідно до Порядку 559 електронна інформаційна взаємодія, передбачена пунктом 6 цього Порядку, з іншими інформаційно-комунікаційними системами здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».

У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням «Трембіти» електронна інформаційна взаємодія суб’єктів електронної взаємодії може здійснюватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням в них відповідних КСЗІ з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» публікувала відповідь Мінсоцполітики про те, що наразі не налагоджена взаємодія між реєстрами Мінсоцполітики та Реєстром «Оберіг». Таким чином, ТЦК не бачить автоматично в реєстрі дані про осіб з інвалідністю.

Автор: Наталя Мамченко

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