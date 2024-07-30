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На посаду освітнього омбудсмена претендують 17 кандидатів – МОН

12:51, 30 липня 2024
Процес відбору кандидатів на посаду МОН оголосило 15 липня.
На посаду освітнього омбудсмена претендують 17 кандидатів – МОН
Джерело фото: eo.gov.ua
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На посаду освітнього омбудсмена претендують 17 кандидатів, про це свідчать результати засідання конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України. Процес відбору кандидатів на посаду МОН оголосило 15 липня.

Документи від претендентів на вакантну посаду освітнього омбудсмена приймали протягом 14 календарних днів (із 15 липня до 28 липня).

29 липня відбулося засідання комісії з відбору претендентів. За результатами роботи комісії до участі у відборі на посаду освітнього омбудсмена було допущено 17 претендентів.

Як писала «Судово-юридична газета», 300 тисяч дітей планують повернути до очного навчання до кінця 2024 року.

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