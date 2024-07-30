Вища рада правосуддя звільнила у відставку трьох суддів

У вівторок, 30 липня, на засіданні Вищої ради правосуддя розглянули матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це йдеться у повідомленні ВРП.
Вища рада правосуддя вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:
Тетяну Соколовську – з посади судді Шаргородського районного суду Вінницької області;
Аллу Іванченко – з посади судді Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області;
Талію Валєєву – з посади судді Господарського суду Івано-Франківської області.
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