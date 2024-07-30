Высший совет правосудия уволил в отставку трех судей

Судьи уволены в связи с подачей заявлений об отставке.

Во вторник, 30 июля, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрели материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом говорится в сообщении ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Татьяну Соколовскую – с должности судьи Шаргородского районного суда Винницкой области;

Аллу Иванченко – с должности судьи Ильичевского районного суда города Мариуполя Донецкой области;

Талию Валееву – с должности судьи Хозяйственного суда Ивано-Франковской области.

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