Высший совет правосудия уволил в отставку трех судей

Во вторник, 30 июля, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрели материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом говорится в сообщении ВСП.
Высший совет правосудия решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:
Татьяну Соколовскую – с должности судьи Шаргородского районного суда Винницкой области;
Аллу Иванченко – с должности судьи Ильичевского районного суда города Мариуполя Донецкой области;
Талию Валееву – с должности судьи Хозяйственного суда Ивано-Франковской области.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.