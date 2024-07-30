Украина – Аргентина: где смотреть футбольный матч Олимпиады-2024

Украинская сборная играет с Аргентиной в Лионе в ключевом матче группы В.

Источник фото: Футбол 24

30 июля олимпийская футбольная сборная Украины проведет свой третий матч группового этапа Олимпиады-2024 против команды Аргентины. Поединок состоится в Лионе в 18:00 по киевскому времени.

Матч можно будет посмотреть в эфире местных телеканалов Общественного, а также на телеканале, сайте и YouTube-канале Общественное Спорт. Кроме того, игру можно будет смотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Сборная Украины U-23 сейчас занимает второе место в турнирной таблице своей группы, что по Регламенту гарантирует ей выход в четвертьфинал Олимпиады-2024. В группе В ситуация чрезвычайно напряженная: Аргентина, Марокко, Украина и Ирак имеют по три очка каждый. Отметим, что разница мячей у команд одинаковая: Аргентина - 4:3, Марокко - 3:3, Украина - 3:3, Ирак - 3:4.

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