В течение следующих трех месяцев Украина может жить без отключений света

В Украине возможны незначительные перебои, но общий баланс в энергетике достигнут.

Советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко сообщил, что страна достигла относительного баланса в энергетической сфере. В эфире телеканала «Киев24» он отметил, что в ближайшие месяцы возможны незначительные перебои в поставках электроэнергии, но они будут редкими.

«Соответственно, снизилось потребление. Мы, к сожалению, будучи погодозависимыми, благодаря сегодняшней погоде, находимся в относительном балансе», - рассказал Бойко.

Он также подчеркнул, что без внешних воздействий Украина может поддерживать этот баланс в течение следующих трех месяцев. «Это означает, что если ограничения и будут возникать, они будут нести незначительный характер», - пояснил советник премьера.

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