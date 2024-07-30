Протягом наступних трьох місяців Україна може жити без відключень світла

В Україні можливі незначні перебої, але загальний баланс в енергетиці досягнуто.

Радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко повідомив, що країна досягла відносного балансу в енергетичній сфері. В ефірі телеканалу «Київ24» він зазначив, що в найближчі місяці можливі незначні перебої у постачанні електроенергії, але вони будуть рідкісними.

«Відповідно, знизилось споживання. Ми, на жаль, будучи погодозалежними, дякуючи сьогоднішній погоді, перебуває у відносному балансі», – розповів Бойко.

Він також підкреслив, що без зовнішніх впливів Україна може підтримувати цей баланс протягом наступних трьох місяців. «Це означає, що якщо обмеження й будуть виникати, вони нестимуть незначний характер», – пояснив радник прем'єра.

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