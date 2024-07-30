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Трамп запускает масштабную рекламу кампанию, чтобы сдержать рост рейтингов Гаррис – СМИ

10:45, 30 июля 2024
Цена кампании — $10 млн, что является самыми большими затратами Трампа на рекламу с января 2024 года, когда он боролся с другими республиканцами за номинацию от партии.
Трамп запускает масштабную рекламу кампанию, чтобы сдержать рост рейтингов Гаррис – СМИ
Источник фото: REUTERS/Carlos Osorio
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«Reuters» пишет, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп запускает масштабную рекламу кампанию, чтобы сдержать рост рейтингов Камалы Гаррис.

Цена кампании — $10 млн, что является самыми большими затратами Трампа на рекламу с января 2024 года, когда он боролся с другими республиканцами за номинацию от партии.

«Предвыборный штаб кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа на этой неделе запустит рекламную кампанию стоимостью 10 миллионов долларов в шести колеблющихся штатах, пытаясь противостоять всплеску энтузиазма избирателей и пожертвований в пользу его соперницы-демократа Камалы Гаррис, - пишет «Reuters».

После того, как президент Джо Байден отказался от своей кандидатуры и поддержал Гаррис, она быстро консолидировала поддержку в Демократической партии и со стороны крупных денежных доноров. Гаррис также вызвала новую энергию среди таких групп, как молодые избиратели, которых Байден пытался привлечь.

К примеру, в понедельник экс-президент США опубликовал в своей соцсети Truth Social рекламный ролик, в котором использованы слова Гаррис из старых интервью. Задачей видео было изобразить ее как крайнего либерала, который не имеет связи с рядовыми американцами.

Как писала «Судебно-юридическая газета», вице-президентка США Камала Гаррис выступила с острой критикой в адрес кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа во время ее первого предвыборного митинга в Висконсине. Этот штат является одним из ключевых «колеблющихся» штатов, которые играют решающую роль в выборах.

«Судебно-юридическая газета» сообщала, штаб Трампа подал жалобу на Гаррис в Федеральную избирательную комиссию США. Жалоба касается передачи денег из фонда Байдена в пользу Гаррис.

Борьба за банковские счета, на которых в конце июня было примерно 95 миллионов долларов США, является частью многосторонних усилий республиканцев, направленных на то, чтобы помешать попытке Гаррис стать кандидатом в президенты от Демократической партии, предполагают в СМИ.

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