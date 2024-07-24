Штаб Трампа подал жалобу на Гаррис в Федеральную избирательную комиссию США

Жалоба касается передачи денег из фонда Байдена в пользу Гаррис.

Источник фото: Kenny Holston/The New York Times

Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию на президента Джо Байдена и вице-президентку Камалу Гаррис, обвинив их в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний. Об этом сообщает «CBC».

Жалоба касается передачи денег из фонда Байдена в пользу Гаррис.

«Штаб кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа во вторник подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию (FEC) США, утверждая, что вице-президентка США Камала Гаррис не могла законно получить средства, собранные во время кампании по переизбранию президента США Джо Байдена», - говорится в сообщении.

Борьба за банковские счета, на которых в конце июня было примерно 95 миллионов долларов США, является частью многосторонних усилий республиканцев, направленных на то, чтобы помешать попытке Гаррис стать кандидатом в президенты от Демократической партии, пишет «CBC».

Как писала «Судебно-юридическая газета», вице-президентка США Камала Гаррис выступила с острой критикой в адрес кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа во время ее первого предвыборного митинга в Висконсине. Этот штат является одним из ключевых «колеблющихся» штатов, которые играют решающую роль в выборах.

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