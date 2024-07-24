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Штаб Трампа подав скаргу на Гарріс до Федеральної виборчої комісії CША

14:00, 24 липня 2024
Скарга стосується передачі грошей з фонду Байдена на користь Гарріс.
Штаб Трампа подав скаргу на Гарріс до Федеральної виборчої комісії CША
Джерело фото: Kenny Holston/The New York Times
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Штаб кандидата у президенти США Дональда Трампа подав скаргу до Федеральної виборчої комісії на президента Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс, звинувативши їх у порушенні законів про фінансування виборчих кампаній. Про це повідомляє «CBC».

Скарга стосується передачі грошей з фонду Байдена на користь Гарріс.

«Штаб кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа у вівторок подав скаргу до Федеральної виборчої комісії (FEC) США, стверджуючи, що віцепрезидентка США Камала Гарріс не могла законно отримати кошти, зібрані під час кампанії з переобрання президента США Джо Байдена», - йдеться у повідомленні.

Боротьба за банківські рахунки, на яких наприкінці червня було приблизно 95 мільйонів доларів США, є частиною багатосторонніх зусиль республіканців, спрямованих на те, щоб завадити спробі Гарріс стати кандидатом у президенти від Демократичної партії, пише «CBC».

Як писала «Судово-юридична газета», віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила з гострою критикою на адресу кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа під час її першого передвиборчого мітингу у Вісконсині. Цей штат є одним із ключових «коливних» штатів, які відіграють вирішальну роль у виборах.

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