Прокурор проти злочинця: Камала Гарріс у своїй кампанії акцентує, що Трамп засуджений

Камала Гарріс порівняла Трампа з кримінальними злочинцями на мітингу у Вісконсині.

Джерело фото: ZN.UA

Віце-президент США Камала Гарріс виступила з гострою критикою на адресу кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа під час її першого передвиборчого мітингу у Вісконсині. Цей штат є одним із ключових «коливних» штатів, які відіграють вирішальну роль у виборах.

Як пише Reuters, у ході 17-хвилинної промови Гарріс обговорила вразливі місця Трампа. Вона порівняла свій досвід як колишнього прокурора з його судимістю, наголошуючи на своєму досвіді роботи генеральним прокурором Каліфорнії. Гарріс заявила, що «займалася злочинцями всіх видів: хижаками, які знущалися з жінок, шахраями, які обманюють споживачів, і тими, хто порушував закони заради власної вигоди».

Віце-президент також підкреслила свої ліберальні пріоритети, обіцяючи розширити доступ до абортів, полегшити вступ робітників до профспілок і боротися з насильством із застосуванням зброї. Її обіцянки різко контрастували з позицією Трампа.

«Дональд Трамп хоче відкинути нашу країну назад», - сказала вона багатотисячному натовпу в Центральній середній школі Вест Елліс у передмісті Мілуокі у Вісконсині, штаті, який відіграє ключову роль у вирішенні результату виборів.

«Чи хочемо ми жити в країні свободи, співчуття та верховенства права, чи в країні хаосу, страху та ненависті?», – заявила Гарріс.

Гарріс також заявила, що знає «типаж Дональда Трампа» і що вона готова представити свій послужний список проти нього.

За результатами національного опитування Reuters/Ipsos, проведеного в понеділок і вівторок після того, як Джо Байден підтримав Гарріс як свого наступника, вона випереджає Трампа з результатом 44% проти 42% серед зареєстрованих виборців.

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