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Meta випускає модель ШІ з відкритим вихідним кодом, яка конкурує з технологіями OpenAI і Google

11:00, 24 липня 2024
На думку Марка Цукерберга, його моделі Llama AI, які доступні кожному, перевершать конкурентів наступного року.
Meta випускає модель ШІ з відкритим вихідним кодом, яка конкурує з технологіями OpenAI і Google
Джерело фото: JOSH EDELSON / AFP
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Компанія Meta випустила нову модель штучного інтелекту, яка, за її словами, конкурує з технологіями OpenAI і Google, і робить її безкоштовною для будь-кого. Про це пише «The Washington Post».

Нова модель під назвою Llama 3.1 розширює стратегію Meta щодо створення своїх моделей з відкритим вихідним кодом, тобто кожен може використовувати та змінювати їх, не сплачуючи компанії.

Як зазначають у ЗМІ, якщо Meta досягне успіху, це може підірвати бізнес-моделі її суперників Big Tech і спростити конкуренцію стартапів проти OpenAI.

Meta випустила останню версію свого ШІ, Llama 3, лише три місяці тому. Але новий випуск містить модель, навчену на набагато більшому обсязі даних, ніж у попередній версії, потенційно розширюючи її можливості та надаючи новий інструмент компаніям і організаціям, що хочуть використовувати більшу та потужнішу модель ШІ у своїх продуктах.

Підхід компанії з відкритим вихідним кодом викликав занепокоєння деяких політиків, активістів і дослідників штучного інтелекту, що цю технологію можуть використовувати геополітичні суперники Америки або злочинці та шахраї.

Як пишуть у ЗМІ, інші інструменти штучного інтелекту з відкритим кодом вже використовувалися для створення зображень сексуального насильства над дітьми. Але протягом останнього року компанія жорстко захищала свій підхід, і у вівторок 23 липня Марк Цукерберг наголосив у своєму листі, що відкриті інструменти можуть бути легше перевірені дослідниками та регуляторами, ніж закриті системи, створені його конкурентами.

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