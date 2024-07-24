Практика судів
  1. В Україні

Продаж за безцінь землі на Закарпатті: суд обрав запобіжний захід оцінювачці

17:28, 24 липня 2024
Суд обрав запобіжний захід ще підозрюваній у справі щодо заниження майже в 9 разів вартості землі на Закарпатті.
Продаж за безцінь землі на Закарпатті: суд обрав запобіжний захід оцінювачці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд обрав запобіжний захід оцінювачці, підозрюваній у справі щодо продажу за заниженою вартістю земельної ділянки на Закарпатті. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

23 липня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду, за клопотанням детективів НАБУ та погодженням прокурора САП, ухвалив рішення про заочний арешт ще одного оцінювача, який підозрюється у справі щодо продажу земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га на Закарпатті за заниженою вартістю. Після затримання підозрюваної та її доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Варто зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, 25 червня правоохоронці затримали міського голову Мукачева Андрія Балогу та голову районної ради Михайла Ланя за підозрою у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га. Їм вже оголосили підозру. 26 червня ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у виді у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави. Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід меру Мукачева Андрію Балозі.

За даними слідства, міський голова забезпечив прийняття на сесії міськради рішення про продаж земельної ділянки приватному товариству за ціною, що була занижена майже в 9 разів. Фактичним контролером цього товариства є голова районної ради, колишній народний депутат. Підставою для цього стала експертна оцінка, яка занижувала вартість ділянки, за що власники компанії-оцінювачки отримали хабар. В результаті таких дій землю, ринкова вартість якої становила 84,6 млн грн, продали за 9,6 млн грн. Попри таку низьку ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посади заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та дисциплінарних інспекторів: список фіналістів та нові проблеми конкурсу

На посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 5 кандидатів, на посади дисциплінарних інспекторів - 48, але є нюанс.

У ТЦК брали до 150 тисяч доларів США на місяць з військовозобов’язаних і мобілізовували тих, хто має право на відстрочку – поліція викрила корупцію в ТЦК

Працівники ТЦК створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на відстрочку, а також мобілізовували їх з метою підняття показника ефективності роботи, надалі за гроші звільняли з військової служби.

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава вимагає зняти гриф державної таємниці зі справи про «зливи» у НАБУ

Гізо Углава звернувся до НАБУ і САП, щоб зняти гриф секретності з даних кримінального провадження про витоки інформації з НАБУ.

Прокурора звільнили за те, що він пішов з роботи і більше не повернувся

Причина дивної поведінки прокурора столичної прокуратури залишилася невідомою

Визнання судом протиправною частини припису про усунення виявлених порушень, не є підставою для визнання в цілому протиправною постанови про накладення штрафу – Верховний Суд

Визнання судом протиправною частини припису про усунення виявлених порушень, не є підставою для визнання в цілому протиправною відповідної постанови про накладення штрафу: позиція Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Макаров
    Олег Макаров
    секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду