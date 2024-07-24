Продаж за безцінь землі на Закарпатті: суд обрав запобіжний захід оцінювачці

Суд обрав запобіжний захід ще підозрюваній у справі щодо заниження майже в 9 разів вартості землі на Закарпатті.

Суд обрав запобіжний захід оцінювачці, підозрюваній у справі щодо продажу за заниженою вартістю земельної ділянки на Закарпатті. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

23 липня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду, за клопотанням детективів НАБУ та погодженням прокурора САП, ухвалив рішення про заочний арешт ще одного оцінювача, який підозрюється у справі щодо продажу земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га на Закарпатті за заниженою вартістю. Після затримання підозрюваної та її доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Варто зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, 25 червня правоохоронці затримали міського голову Мукачева Андрія Балогу та голову районної ради Михайла Ланя за підозрою у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га. Їм вже оголосили підозру. 26 червня ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у виді у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави. Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід меру Мукачева Андрію Балозі.

За даними слідства, міський голова забезпечив прийняття на сесії міськради рішення про продаж земельної ділянки приватному товариству за ціною, що була занижена майже в 9 разів. Фактичним контролером цього товариства є голова районної ради, колишній народний депутат. Підставою для цього стала експертна оцінка, яка занижувала вартість ділянки, за що власники компанії-оцінювачки отримали хабар. В результаті таких дій землю, ринкова вартість якої становила 84,6 млн грн, продали за 9,6 млн грн. Попри таку низьку ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

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